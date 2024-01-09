Λογαριασμός
NBA: Έχασαν και από τους Τζαζ οι Μπακς, παρά το triple-double του Γιάννη

Νέα απογοητευτική εμφάνιση από τους Μπακς, οι οποίοι τα ξημερώματα ηττήθηκαν με 116-132 από τους Τζαζ στο Μιλγουόκι, παρά το γεμάτο triple-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο (25/10/11).

Μόνος του, σαν το θηρίο, πάλεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως οι Μπακς δεν απέφυγαν την 4η ήττα τους στα τελευταία 7 παιχνίδια τους στο NBA.

Συγκεκριμένα, το Μιλγουόκι ηττήθηκε με 116-132 μέσα στο Fiserv Forum από τους Τζαζ, παρά το γεμάτο triple-double του Έλληνα σούπερ-σταρ.



Ο «Greek Freak» ήταν τριπλός για 39η φορά στην καριέρα του, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχοντας 25 πόντους (10/18 δίποντα, 5/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 λάθη και 5 φάουλ σε 38:24.
 


Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έμεινε εκτός για προσωπικούς λόγους από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Κρις Μίντλετον σκόραρε 23 πόντους (4/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές), ενώ είχε 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη. 13 πόντους (3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ) είχε ο Μπρουκ Λόπεζ. Διψήφιος, επίσης, ήταν ο Μπίσλι με 17 πόντους (5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Κλάρκσον (21π), Κόλινς (19π), Τζορτζ (19π), Μάρκανεν (19π) και Σέξτον (19π.).

Επόμενο παιχνίδι για τους Μπακς αυτό με τους Σέλτικς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/1, 02:30), στο Μιλγουόκι.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-41, 46-77, 90-100, 116-132

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χόρνετς-Μπουλς 112-119

