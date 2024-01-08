ΟΦΗ και Λαμία σπατάλησαν ευκαιρίες για να πάρουν ένα σημαντικό τρίποντο αλλά τελικά αρκέστηκαν στο ισόπαλο 1-1, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα (ειδικά στο πρώτο ημίχρονο), όμως παρέμειναν χωρίς νίκη για δέκατο (!) διαδοχικό παιχνίδι τους, έχοντας να πανηγυρίσουν από τις 2 του περασμένου Οκτωβρίου, όταν είχαν επικρατήσει της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Έτσι, παρέμειναν στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Λαμία, η οποία προηγήθηκε στο τρίτο κιόλας λεπτό του αγώνα με σκόρερ του Ακούνια, αλλά ισοφαρίστηκε με πέναλτι που έκανε ο Παπαδόπουλος και εκτέλεσε εύστοχα ο Νέιρα, έφυγε αήττητη από τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της, παραμένοντας κοντά στην εξάδα (-2 από τον 6ο Αστέρα Τρίπολης).

Στο… μυαλό των κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Πεπ Μέλ, με Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια, Λάρσον, Βούρο, Λαμπρόπουλο και Άμπαντα τετράδα μπροστά του. Γκαγιέγκος και Μπάκιτς ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Νέιρα μπροστά τους σε ρόλο δεκαριού, ενώ οι Τοράλ και Μοσκέρα ήταν τα εξτρέμ, πίσω από τον πιο προωθημένο Λουίς Φελίπε.

Από την άλλη, ο Λεωνίδας Βόκολος, ο οποίος δεν είχε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι της ομάδας του διαθέσιμο τον Καρλίτος, επέλεξε σύστημα 4-4-1-1, με Κοσέλεφ τερματοφύλακα, Σιμόν δεξί μπακ, Αμαράλ αριστερό και τους Παπαδόπουλο, Κορνέζο δίδυμο στόπερ. Νούνιες και Τζανδάρης ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Τσιλούλη δεξιά τους, τον Σλίβκα αριστερά και με τον Μαρτίνες να κινείται σε χώρους πίσω από τον Ακούνια.

Το ματς

Η Λαμία ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, αφού ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη φάση που δημιούργησε, στο τρίτο κιόλας λεπτό! Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έκανε υπέροχη ψιλοκρεμαστή μπαλιά με το εξωτερικό του ποδιού του για τον Ακούνια και ο επιθετικός των φιλοξενούμενων σούταρε με πολύ δύναμη στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει, Μπάουμαν. Η φάση ελέγθηκε από τους VAR για οφσάιντ, με τον Σιδηρόπουλο να κατοχυρώνει το γκολ.

Έχοντας πάρει το προβάδισμα, η Λαμία άφησε την κατοχή της μπάλας στον ΟΦΗ, με τους παίκτες της να αμύνονται στο δικό τους μισό του γηπέδου, έχοντας πολύ κοντά τις γραμμές τους. Οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 17’, όταν ο Κοσέλεφ αντέδρασε σωστά σε μακρινό σουτ του Φελίπε, ενώ στο 26’ και σε μια φάση που ξεκίνησε από λάθος του Τζανδάρη, ο επιθετικός του ΟΦΗ βγήκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα της Λαμίας, με τον δεύτερο να βγαίνει νικητής αποκρούοντας σε κόρνερ.

Η Λαμία φάνηκε επιθετικά για πρώτη φορά μετά το γκολ της, στο 29’, όταν μετά από βαθιά μπαλιά του Παπαδόπουλου, Ακούνια νίκησε σε μονομαχία με τον Βούρο και έστρωσε την μπάλα στον επερχόμενο Τσιλούλη, αλλά εκείνος πλάσαρε αδύναμα στην αγκαλιά του Μπάουμαν, παρότι είχε όλη την εστία του ΟΦΗ στο… έλεός του. Τελικά, οι Κρητικοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 38’, όταν ο Νέιρα πήρε πέναλτι έχοντας ανατραπεί από τον Παπαδόπουλο και εκτέλεσε εύστοχα στο κέντρο της εστίας, διαμορφώνοντας το 1-1. Μάλιστα, ο ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να πάρει και το προβάδισμα πριν φύγει το πρώτο ημίχρονο, αλλά ένα γυριστό του Φελίπε μετά από σέντρα του Αμπάντα, πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κοσέλεφ.

Ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που απείλησε την εστία των αντιπάλων του πρώτος στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αμπάντα να βρίσκει χώρο και να σουτάρει από πλάγια θέση, με τον Κοσέλεφ να αποκρούει στην κλειστή του γωνία, πριν η Λαμία «αγγίξει» το γκολ στο 59’, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά-πάσα του Σλίβκα, ο Ακούνια βρέθηκε αμαρκάριστος απέναντι στον Μπάουμαν, αλλά πλάσαρε άτσαλα και άστοχα.

Σαφώς πιο αργός ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν, αλλά να μην μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη φάση μπροστά στην εστία των αντιπάλων τους. Λίγο πριν το φινάλε (88') και μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Λαμίας, ο Αποστολάκης σούταρε με δύναμη από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ, με το 1-1 να μην αλλάζει.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΟΦΗ (Μελ, 4-2-3-1): Μπάουμαν - Λάρσον, Βούρος, Λαμπρόπουλος, Άμπαντα - Γκαγιέγκος, Μπάκιτς – Τοράλ (73’ Αποστολάκης), Νέιρα (56’ Ντίκο), Μοσκέρα (73’ Ριέρα) – Φελίπε (73’ Γκλαζερ)

Στον πάγκο έμειναν οι Σωτηρίου, Μαρινάκης, Μεγιάδο, Πασαλίδης και Θοράρινσον.

Λαμία (Βόκολος, 4-4-1-1): Κοσέλεφ - Σιμόν, Παπαδόπουλος, Κορνέζος, Αμαράλ – Τσιλούλης (62’ Τόσιτς), Τζανδάρης, Νούνιες (62’ Στάνκο), Σλίβκα (81’ Μούλα) - Μαρτίνες (46’ Σίντκλεϊ) - Ακούνια (62’ Μάλτσι)

Στον πάγκο έμειναν οι Νάγκι, Κοντονίκος, Τζανετόπουλος και Βασιλαντωνόπουλος.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωστάρας, Χριστοδούλου

Τέταρτος: Τσετσίλας

VAR: Ζαμπάλας

AVAR: Στεφανής

