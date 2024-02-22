Την πρώτη ποινή βάσει του νόμου Βρούτση στο ποδόσφαιρο επέβαλε η ΔΕΑΒ.



Η επιτροπή αποφάσισε τιμωρία του ΠΑΟΚ για τις κροτίδες και τα μπουκάλια που έπεσαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (εξαιτίας των οποίων συνελήφθη ένας 23χρονος).

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ

Αποφάσισε λοιπόν να διεξαχθείένα παιχνίδι του «δικεφάλου του Βορρά».Θεωρείταιπάντως (σύμφωνα με όσα μετέφερε στον) ότι οι Θεσσαλονικείςμε κάθε τρόπο την απόφαση.Εφόσον, δε, εκείνη, ο ΠΑΟΚ θ’ αγωνιστεί χωρίς φιλάθλους στοτου πρωταθλήματος.1) Διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση, στην ΠΑΕ Παναχαϊκή, βάσει του άρθρου 1Α του ν.4326/2015, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.5085/2024, λόγω ρίψης εκ μέρους των φιλάθλων της εικοσιπέντε (25) βεγγαλικών στην κερκίδα κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ Παναχαϊκή – ΠΑΕ Τηλυκράτης, που διεξήχθη στις 17/02/2024 στην Πάτρα για το Πρωτάθλημα της Super League 2.Τα ανωτέρω καταγράφηκαν, κατά δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής ως προς την επιβολή της ποινής:α/ στην από 17/02/2024 Έκθεση του επικεφαλής των μέτρων τάξεως της ΕΛ.ΑΣ στον ανωτέρω αγώναβ/ στις από 17/02/2024 Εκθέσεις των Παρατηρητών της διοργανώτριας και της ΔΕΑΒ, αντιστοίχως.2) Διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, βάσει του άρθρου 1Α του ν.4326/2015, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.5085/2024, λόγω ρίψης εκ μέρους των φιλάθλων της τριών (3) κροτίδων στην κερκίδα και δύο, γεμάτων σε περιεχόμενο, μπουκαλιών εντός αγωνιστικού χώρου, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός ΣΦΠ, που διεξήχθη στις 18/02/2024 στην Θεσσαλονίκη για το Πρωτάθλημα της Super League.Τα ανωτέρω καταγράφηκαν, κατά δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής ως προς την επιβολή της ποινής:α/ στην από 19/02/2024 αναφορά συμβάντων του τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκηςβ/ στην από 20/02/2024 υποβλητική αναφορά της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους (ΥΑΒΑΧ) προς τον κ. Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκηςγ/ στην από 20/02/2024 συμπληρωματική αναφορά της ίδιας Υποδιεύθυνσηςδ/ στις από 19/02/2024 Εκθέσεις των Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής και της ΔΕΑΒ, αντίστοιχα.1) Διοικητική κύρωση (πρόστιμο) δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στον κ. Μπέο Αχιλλέα για τη συμπεριφορά απέναντι στον ποδοσφαιριστή κ. Αντρέα Τετέι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ Κηφισιά - ΠΑΕ Βόλος για το πρωτάθλημα της Super League, που διεξήχθη στις 11/02/2024 στο δημοτικό γήπεδο Καισαριανής, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν.5085/2024.2) Κλήσεις σε ακρόαση, για τη Δευτέρα 26/02/2024 και ώρα 11.00, διά των νόμιμων - καταστατικών εκπροσώπων τους, προς τα ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου με τις επωνυμίες ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ και ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ, για σοβαρά επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων τους που περιελάμβαναν συμπλοκές και πυροβολισμούς κατά τον μεταξύ τους αγώνα που έγινε στις 18/02/2024 στο γήπεδο Γκορυτσάς Ασπροπύργου για το πρωτάθλημα Α΄ Τοπικής Κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής (ΕΠΣΔΑ), ο οποίος και συνεπεία των ανωτέρω, διεκόπη.Ήτοι για παραβάσεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν.5085/2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.