Aνακοινώθηκε από την Αστάνα ο Καρλίτος

Παίκτης της Αστάνα είναι με κάθε επισημότητα ο Καρλίτος, με την ομάδα του Καζακστάν να ανακοινώνει την απόκτησή του

Carlitos

Παίκτης της Αστάνα είναι με κάθε επισημότητα ο Καρλίτος. Η ομάδα του Καζακστάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού, ο οποίους υπέγραψε μαζί της συμβόλαιο 1,5 χρόνου και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο «9».

Θυμίζουμε ότι η Λαμία απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, το περασμένο καλοκαίρι πυροδοτώντας μια «βόμβα», με τον Ισπανό να έχει αγωνιστεί σε 21 ματς με τη φανέλα της, μετρώντας 10 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έγινε και ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της ομάδας σε επίπεδο πρώτης Εθνικής.

Πηγή: sport-fm.gr

