Aνακοινώθηκε από την Αστάνα ο Καρλίτος

Παίκτης της Αστάνα είναι με κάθε επισημότητα ο Καρλίτος. Η ομάδα του Καζακστάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού, ο οποίους υπέγραψε μαζί της συμβόλαιο 1,5 χρόνου και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο «9».

Θυμίζουμε ότι η Λαμία απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, το περασμένο καλοκαίρι πυροδοτώντας μια «βόμβα», με τον Ισπανό να έχει αγωνιστεί σε 21 ματς με τη φανέλα της, μετρώντας 10 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έγινε και ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της ομάδας σε επίπεδο πρώτης Εθνικής.

🇪🇸 Ресми: Карлитос «Астананың» жаңа ойыншысы



«Астана» футбол клубы испандық шабуылшы Карлитоспен келісімшарт жасасты.



Шабуылшымен жасалған келісімшарт мерзімі – 1,5 жыл. Елордалық құрам сапында алаңға 9 нөмірде шығатын болады. pic.twitter.com/TneOloWAO0 — FC Astana (@fc_astana) March 2, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.