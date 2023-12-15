Στη λίστα της Παρί Σεν Ζερμέν και ομάδων της Σαουδικής Αραβίας ενόψει Γενάρη ο Κασεμίρο

Ολοένα και πληθαίνουν τα σενάρια αποχώρησης του Κασεμίρο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος μέσος εντάχθηκε στους «κόκκινους διαβόλους» το καλοκαίρι του 2022, όταν άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελώντας έναν εκ των πρωταγωνιστών για την ομάδα του «Όλντ Τράφορντ».

Ωστόσο, η πτώση της απόδοσής του στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς που έχουν κάνει την εμφάνισή τους και το πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του, φαίνεται πως κάνουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησής του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.