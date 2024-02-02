Μπάσκετ-Euroleague (25η αγωνιστική): Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός 72-76

Με αντεπίθεση διαρκείας στην τέταρτη περίοδο από το δίδυμο Γουόκαπ-Πετρούσεφ και τον Λαρεντζάκη να «κλειδώνει» με 2/2 βολές το ματς στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 76-72 της Μπάγερν, νικώντας και τους δύο Γερμανούς στη «διαβολοβδομάδα»!

Στο 14-11 οι Πειραιώτες, ενώ από την άλλη οι Βαυαροί υποχώρησαν στο 10-15.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ο Γουόκαπ με 16 πόντους και 8 ασίστ, με τον Πετρούσεφ να προσθέτει 14π., ενώ πολύ καλή παρουσία και από τον Μπραζντέικις με 11π.

Από την Μπάγερν, ξεχώρισαν οι Ιμπάκα και Φρανσίσκο με 18 πόντους ο καθένας.

Το ματς

Με τους Ράιτ, Πίτερς, Μπραζντέικις, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Άστοχοι ήταν οι «ερυθρόλευκοι» στα πρώτα λεπτά, με την Μπάγερν να προηγείται (7-3). Οι Πειραιώτες απάντησαν με τον πολύ δραστήριο Μπραζντέικις, ο οποίος με διαδοχικά καλάθια και φάουλ τους πήγε στο +4 (9-13), στο 6’. Στη συνέχεια, οι Βαυαροί έβγαλαν αντίδραση με Λούτσιτς και Φρανσίσκο για το προσπέρασμα (14-13), ωστόσο με καλή άμυνα και τους Γουίλιαμς-Γκος και Πίτερς στην επίθεση, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε με σερί 5-0 και στο +4 (14-18) την πρώτη περίοδο.

Στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, ο Χάρις ήταν άλυτο… πρόβλημα για τη φροντ λάιν του Ολυμπιακού, με την Μπάγερν να κάνει την ανατροπή (22-21) και να διατηρεί το προβάδισμά της (27-26), μέχρι το 14’. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με μπροστάρη τον Παπανικολάου και στις δύο πλευρές του παρκέ και με σερί 5-0, για το +4 (27-31), στο 17’. Στη συνέχεια, το ματς έγινε μία σου και… μία μου, με τους Πειραιώτες σταθερά στο +4 (31-35), μέχρι το 18’. Όμως, στον εναπομείναντα χρόνο τα φθηνά λάθη μπλόκαραν επιθετικά τους παίκτες του Μπαρτζώκα και έδωσαν ένα καλάθι στον αιφνιδιασμό στον Γκιφάι, ενώ με το τρίποντο του Γουέιλερ-Μπαμπ στην εκπνοή οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με το +3 (38-35).

Κακός επιθετικά ο Ολυμπιακός αρχή του δεύτερου μέρους, με τον Ιμπάκα από την άλλη να μπαίνει ορεξάτος και να στέλνει την Μπάγερν στο +7 (44-37), στο 23’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με απανωτές άμυνες, ρίχνοντας τον ρυθμό και με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο μείωσαν στο τρίποντο (46-43), στο 26’. Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν μία βολή του Μπολμάρο, με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να διασφαλίζουν το αμυντικό ριμπάουντ και με τον Γουόκαπ επιθετικά, πέρασαν μπροστά (47-48), στο 28’. Με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο, οι Βαυαροί πέρασαν μπροστά (50-48), αλλά η άμυνα και οι Γουόκαπ και Πετρούσεφ έστειλαν τους Πειραιώτες στο +3 (51-54), στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Με το δίδυμο Γουόκαπ-Πετρούσεφ να συνεχίζει το ίδιο και στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο +9 (51-60), στο 32’. Η απάντηση της Μπάγερν ήρθε από τους Ιμπάκα και Φρανσίσκο, οι οποίοι έφεραν το ματς στον πόντο (59-60), στο 34’. Ο Πετρούσεφ ξεκόλλησε τους Πειραιώτες, ενώ τα τρίποντα των ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκη τους έστειλαν στο +6 (62-68), στο 35’. Για ακόμη μία φορά, ο Ιμπάκα κράτησε τους Βαυαρούς και τους έφερε κοντά (67-70), στο 37’. Με 2/2 βολές από τον Πετρούσεφ η ομάδα του Μπαρτζώκα ξέφυγε στο +5 (67-72), με τον Φρανσίσκο να μειώνει (69-72), στο 38’. Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις από Γουίλιαμς-Γκος και Γουόκαπ, με τον Ομπστ να αστοχεί σε τρίποντο και τον Πετρούσεφ να κάνει το 69-74, αλλά το τρίποντο του Φρανσίσκο έφερε το ματς στο καλάθι (72-74), στα 4,1’’ πριν τη λήξη. Στα 3,7’’, ο Λαρεντζάκης έκανε 2/2 από τη γραμμή και κλείδωσε τη νίκη που ήρθε με το τελικό 72-76!

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 38-35, 51-54, 72-76

