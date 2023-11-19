Μπάσκετ: Αφεντικό στην Πάτρα ο Προμηθέας - Νίκησε 106-68 τον Απόλλωνα

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Προμηθέας Πατρών. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου διέλυσε με 106-68 τον Απόλλωνα στη «μάχη» της Πάτρας, σε ένα ματς που μονάχα η πρώτη περίοδος ήταν ισορροπημένη, καθώς στη συνέχεια το ματς άνηκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους, που πρόσφεραν θέαμα και έφτασαν εύκολα στο ροζ φύλλο, κάτι που το αποτυπώνει και η διαφορά των 38 πόντων.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ο Χάντερ Χέιλ με 25 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Ρέινολντς και Κάουαν με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα. Στην αντίπερα όχθη, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον ξεχώρισε με 20 πόντους και τέσσερις ασίστ, ενώ double double πέτυχε ο Τσαντ Μπράουν με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Έτσι, ο Προμηθέας ανέβηκε, έστω και προσωρινά, στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 5-2, ενώ ο Απόλλων παρέμεινε προτελευταίος με μια νίκη και έξι ήττες στο φετινό πρωτάθλημα.

Το ματς:

Σε αντίθεση με το τελικό σκορ και τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης, το ξεκίνημα του αγώνα ήταν απόλυτα ανταγωνιστικό. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τους πρώτους πόντους (3-0) και στη συνέχεια το ματς ήταν απόλυτα ισορροπημένο (5-4). Στο 4’ η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πήγε στο +6 (13-7), όμως, ο Απόλλων μείωσε άμεσα με ένα 5-0 (13-12). Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά στο 7’ (19-22) έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Μουράτο που στην πρώτη περίοδο σημείωσε 14 πόντους, αλλά ο Προμηθέας έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα στο σκορ (28-27).

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Σκορδίλης έβαλε μπροστά την ομάδα του (34-36), όμως, από εκείνο το σημείο και μετά ανέλαβε δράση ο Χέιλ. Ο Αμερικανός έβαλε μαζεμένους πόντους, η άμυνα του Προμηθέα βελτιώθηκε αισθητά και με τρίποντο του 26χρονου η διαφορά πήγε για πρώτη φορά σε διψήφια νούμερα (44-34). Οι γηπεδούχοι ήταν σε εξαιρετική μέρα στο επιθετικό κομμάτι, έβγαινε με επιτυχία ό,τι είχαν στο μυαλό τους και ολοκλήρωσαν το ημίχρονο στο +17 (61-44).

Στο δεύτερο μέρος ο Προμηθέας συνέχισε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, οι Ρέινολντς και Κάουαν ήταν άξιοι συμπαραστάτες του τρομερού, Χέιλ και ο Προμηθέας έκλεισε την περίοδο στο +27 (82-55). Η συνέχεια δεν μπορούσε να είναι διαφορετική στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς, με τους γηπεδούχοι να ξεπερνούν τους 100 πόντους και να επικρατούν στο τέλος με 106-68 του Απόλλωνα.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 61-44, 82-55, 106-68

