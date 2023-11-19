Σε σπαζοκεφαλιά για δυνατούς λύτες εξελίσσεται το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, που καλείται να βγάλει η ΕΠΟ. Τα οκτώ παιχνίδια, θυμίζουμε, είναι να διεξαχθούν το τριήμερο 5 με 7 Δεκεμβρίου και οι ρεβάνς τη δεύτερη εβδομάδα του 2024, από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου. Από το πρόγραμμα, φυσικά, δεσπόζει ο πρόωρος τελικός, που προέκυψε στην κλήρωση της 26ης Οκτωβρίου, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα.

Το Σάββατο (18/11) έγινε γνωστό ότι στην ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχαν βγάλει ένα πρόχειρο πρόγραμμα, το οποίο «έδειχνε» το ντέρμπι «αιωνίων» την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι κάτι παραπάνω από απίθανο να συμβεί και αυτό έχει να κάνει με το ότι η 6η Δεκεμβρίου είναι η επέτειος από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στην Αθήνα -όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά ειδικά στην πρωτεύουσα- αναμένονται μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης, όπως και μέτρα της αστυνομίας ισχυρότατα για το ενδεχόμενο επεισοδίων, τα οποία θα κινηθούν, λέει η λογική, στο ίδιο πνεύμα με τα, επίσης ισχυρά, μέτρα για το Πολυτεχνείο. Το κέντρο ειδικά θα είναι «αστακός», ενώ θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Εν ολίγοις, μια τέτοια ημέρα αναμένεται σχεδόν όλη η αστυνομία της Αττικής να είναι στους δρόμους για την επέτειο από τη δολοφονία του 15χρονου. Πέρυσι, για παράδειγμα, στους δρόμους της πρωτεύουσας υπήρχαν 4.200 αστυνομικοί! Κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και φέτος.

Ούτε, όμως, την επομένη, δηλαδή την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, υπάρχει περίπτωση η αστυνομία να δεχθεί να γίνει το μεγάλο παιχνίδι, αφού εκείνη την ημέρα έρχεται στην Αθήνα -και όχι στη Θεσσαλονίκη, όπως αρχικά είχε κανονιστεί- ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνοδεία τουλάχιστον 300 ατόμων και εννέα υπουργών! Η πρωτεύουσα, όπως καταλαβαίνει κανείς, θα είναι πραγματικό «φρούριο» εκείνο το διήμερο. Η λύση, δε, που περνάει από το μυαλό των ανθρώπων της ΕΠΟ, να οριστεί το ματς το βράδυ της Τρίτης (5/12, 21:00), δεν αποκλείεται να προκαλέσει την αντίδραση των ομάδων, αφού την Κυριακή έχουν παιχνίδια για το πρωτάθλημα και την Πέμπτη κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες στο Europa League. Θα πρέπει να παίξουν, δηλαδή, τρία ματς μέσα σε διάστημα πέντε 24ώρων.

Με αυτά και με αυτά, στην ΕΠΟ προβληματίζονται για το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας και δεν αποκλείουν, μάλιστα, όπως αναφέρει το ''dikisports'', ολόκληρη η φάση των «16» να μεταφερθεί για τις αρχές του νέου έτους και να πάνε παρακάτω και οι ρεβάνς! Να σημειωθεί πως δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, που πονοκεφαλιάζει τους ανθρώπους της ομοσπονδίας, αλλά και το ΑΕΚ-Άρης, που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μέσα στην εβδομάδα, που έρχεται, και πιθανότατα μετά το ματς της Εθνικής με τη Γαλλία, θα μάθουμε τις οριστικές αποφάσεις.

Θυμίζουμε τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

1. ΟΦΗ-Κηφισιά

2. Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3. ΠΑΟΚ-Βόλος

4. ΑΕΚ-Άρης

5. Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός

6. Λεβαδειακός ή Λαμία-Νίκη Βόλου

7. Παναιτωλικός-Athens Kallithea FC

8. ΑΕΛ-Γιούχτας ή Ατρόμητος

