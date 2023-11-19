Παναθηναϊκός: Το δεμένο σύνολο, το στοίχημα αμυντικό τρανζίσιον, το ρίσκο που αποδίδει

Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ουσιαστικός. Με χειρουργικά …χτυπήματα παίρνει κομβικά…πονηρά ματς. Η ομάδα δένει κάθε ημέρα και περισσότερο. Έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά. Δείχνει χαρτακτήρα με ανατροπές, άρα μαχητικότητα. Όμως, γίνεται αρκετός ντόρος τον τελευταίο καιρό για το αμυντικό transition της ομάδας του coach Γιοβάνοβιτς. Κάτι η ήττα από την Ρεν των 10 παικτών, λίγο η εμφάνιση με την Κηφισιά για την Ελληνική Super League που ο Παναθηναϊκός εμφάνισε προβλήματα στις κόντρα επιθέσεις, η κουβέντα λοιπόν, περιστρέφεται γύρω από το αμυντικό transition των “πρασίνων”.

