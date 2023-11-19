Στο Euro μετά από 24 χρόνια η Σερβία, έστειλε… σπίτι του το Μαυροβούνιο του Γιόβετιτς

Στο Euro του 2024 θα βρίσκεται και η Σερβία. Η παρέα των Ζίβκοβιτς, Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς, με τους δύο πρώτους να ξεκινάνε βασικοί και ο τελευταίος να περνά αλλαγή, έμειναν στο 2-2 με την Βουλγαρία αλλά πήραν τον βαθμό που ήθελαν για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 24 χρόνια!

Η ομάδα του Στοΐκοβιτς, αγχώθηκε πάντως και κυρίως έκανε από μόνη της τα εύκολα… δύσκολα, με τον Ντεσπόντοφ από πλευράς φιλοξενούμενων να είναι ο κορυφαίος, έχοντας δοκάρι αλλά και γκολ.

Την ίδια ώρα, η Ουγγαρία επικράτησε 3-1 με ανατροπή του Μαυροβουνίου και τερμάτισε πρώτη στον όμιλο, έχοντας εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική την πρόκριση. Με τους φιλοξενούμενους να μένουν εκτός του Euro, έχοντας τον Γιόβετιτς αρχηγό αλλά και δημιουργό του γκολ που πέτυχαν και τους είχε δώσει, προσωρινά, ελπίδες πρόκρισης.

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Σερβία-Βουλγαρία 2-2

(17’ Βελίκοβιτς, 82’ Μπάμπιτς - 59’ Ρούσεφ, 69’ Ντεσπόντοφ)

Ουγγαρία-Μαυροβούνιο 3-1

(67’, 68’ Σομποσλάι, 90+3’ Νάγκι - 36’ Ρούμπεζιτς)

Το ματς

Πολύ δυνατά μπήκε η Σερβία στο ματς, με τον Βελίκοβιτς στο 17’ να ανοίγει το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο. Γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς είχε τον έλεγχο και πίεζε συνεχώς, δημιουργώντας απειλές προς την αντίπαλη εστία. Στο 28ο λεπτό ο Ντεσπόντοφ παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στη μοναδική τελική των φιλοξενούμενων.

GoaL! | Serbia 1-0 Bulgaria | Miloš Veljkovićpic.twitter.com/km0DJIoSr8 — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 19, 2023

Στο δεύτερο μέρος η Βουλγαρία πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να απειλεί την αντίπαλη εστία, με τον Ρούσεφ στο 59’ να γράφει το 1-1. Ο Ντεσπόντοφ δέκα λεπτά αργότερα έβαλε και εκείνος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και έκανε το 2-1, παγώνοντας τους γηπεδούχους. Ένα γκολ μάλιστα το οποίο ήρθε αφού έπρεπε ο άσος του ΠΑΟΚ να… παλέψει με τον συμπαίκτη του Ζίβκοβιτς, που δεν κατάφερε να τον σταματήσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Στοΐκοβιτς έριξε στο ματς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος σκόραρε στο 71’ αλλά το γκολ του δεν μέτρησε για οφσάιντ. Ωστόσο, οι Σέρβοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και άρχιζαν να πιέζουν, με τον Μπάμπιτς στο 82’ να δίνει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του και να γράφει το 2-2, σκοράροντας επίσης για πρώτη φορά με την εθνική του! Ένα γκολ το οποίο έδιωξε ουσιαστικά το άγχος από τους Σέρβους και παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στο άλλο ματς, η Ουγγαρία έφερε… τούμπα το Μαυροβούνιο, επικράτησε με 3-1 και πήρε την πρωτιά στον όμιλο, ενώ άφησε εκτός Euro τους φιλοξενούμενους. Βέβαια, οι Μαυροβούνιοι ακόμη και να κέρδιζαν ήθελαν ήττα της Σερβίας για να προκριθούν, αποτέλεσμα που ούτως ή άλλως δεν ήρθε στο άλλο παιχνίδι.

Το Μαυροβούνιο, πάντως, κυνήγησε τις πιθανότητές του και παρότι οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και είχαν περισσότερες τελικές, κατάφερε να βρει το προβάδισμα στο 36ο λεπτό, με τον Γιόβετιτς να μοιράζει με το κεφάλι στον Ρούμπεζιτς και αυτός με τον ίδιο τρόπο να γράφει το 1-0. Σκορ το οποίο προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι να διαχειριστούν και να υπερασπιστούν στη συνέχεια, αλλά το κατάφεραν ως το 66ο λεπτό. Διότι σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Σομποσλάι, ο οποίος με δύο γκολ σε ισάριθμα λεπτά έγραψε την ανατροπή. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δε, ο Νάγκι ήταν εκεί για να βάλει το κερασάκι στη τούρτα και να υπογράψει τον θρίαμβο των Ούγγρων.



