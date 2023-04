Μπαρτζώκας: Εξίσου δύσκολο το δεύτερο ματς με τη Φενέρμπαχτσε για τον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον υψηλό βαθμό δυσκολίας που περιμένει να έχει και το Game 2 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ξανά να παίξει με υπομονή αλλά και δυναμικά για να αντιπαρέλθει τις δυσκολίες που θα του βάλει η Φενέρμπαχτσε και στο Game 2 για τα playoffs της Ευρωλίγκας, την Παρασκευή στο ΣΕΦ (21:30), όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη σημερινή media day. «Θα είναι εξίσου δύσκολο, ίσως είναι και πιο δύσκολο για τον αντίπαλο», ανέφερε ο προπονητής των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για:

- τις δυσκολίες του Game 2: «Ίσως είναι πιο δύσκολο και για τον αντίπαλο. Δεν μπορούμε να το πάρουμε σαν δεδομένο. Κερδίσαμε το πρώτο ματς και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο δεύτερο, που θα είναι εξίσου δύσκολο. Είναι παιχνίδια που πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματα σου. Κάθε κατοχή μετράει. Είναι 40’ παιχνίδια, ανεξάρτητα αν κερδίσαμε και πήραμε μια διαφορά 15-16 πόντων. Δεν κρίνεται τίποτα από το πρώτο πεντάλεπτο».

-το αν περιμένει προσαρμογές από τη Φενέρ: «Βλέπουμε τι κάνει ο αντίπαλος. Η Φενέρ είχε ένα πετυχημένο σχέδιο, που το ξέραμε βέβαια, το ίδιο είχαν κάνει και στα άλλα παιχνίδια. Με κάποιον τρόπο ανταποκριθήκαμε σε όσα ματς έχουμε παίξει εναντίον τους. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας για να βρίσκουμε τον ανοικτό παίκτη. Στο τρίτο δεκάλεπτο το καταφέραμε, είχαμε υπομονή, δεν εκτελέσαμε στα πρώτα δευτερόλεπτα και βρήκαμε αρκετές καλές προϋποθέσεις για σουτ, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και αύριο».

-τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας: «Νιώθω ότι είμαστε εντάξει. Οι φυσιοθεραπευτές πάντα έχουν δουλειά σε αυτές τις σειρές, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για κάποιον παίκτη να μείνει έξω».

-το δεύτερο σερί sold out: «Σε όλα τα γήπεδα στα Play Offs γίνεται sold out. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ο ανταγωνισμός τεράστιος, τα παιχνίδια θεαματικά, παίζονται με μεγάλη ένταση. Ξέρετε πως είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού, ιδίως όταν έχουμε μπροστά μας μια τέτοια πρόκληση να πάμε σε ένα δεύτερο Final Four. Μας στηρίζουν και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.