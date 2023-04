Εννέα υποψηφιότητες για τη novibet στα EGR Marketing & Innovation Awards 2023

Υποψηφιότητα σε εννέα κατηγορίες κατάφερε να αποσπάσει φέτος η novibet στα επερχόμενα EGR Marketing & Innovation Awards 2023, διεκδικώντας περισσότερα βραβεία από κάθε άλλη χρονιά.

Τα EGR Marketing & Innovation Awards, είναι τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς κλαδικά βραβεία Marketing για τον κλάδο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, αναγνωρίζοντας την αριστεία και την καινοτομία των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών των εταιρειών του χώρου.

Με δύο κορυφαίες διακρίσεις στην περσινή διοργάνωση στις κατηγορίες:

● Best use of Brand Ambassador για τη συνεργασία της Novibet με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως Πρεσβευτή της πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς The Giant Heart, και

● Best CRM Campaign,

η novibet θα διεκδικήσει και φέτος διακρίσεις μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς στις ακόλουθες κατηγορίες:

● Brand of the year

● Sportsbook marketing campaign

● Casino marketing campaign

● Affiliate marketing campaign

● Best native app

● Best use of a brand ambassador

● CRM campaign

● Innovation in casino

● Innovation in sports betting

Καταγράφοντας μία πολύ δυναμική πορεία ανάπτυξης, η novibet είναι και φέτος η μόνη ελληνικών συμφερόντων GameTech εταιρεία με εννέα υποψηφιότητες, που ξεχωρίζει στο διεθνές gaming στερέωμα.

Η novibet υλοποιεί πληθώρα δημιουργικών ενεργειών στις αγορές που δραστηριοποιείται, επενδύοντας συνεχώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και της εμπειρίας ψυχαγωγίας που προσφέρει. Ταυτόχρονα, άμεσα αναμένεται να κυκλοφορήσει η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Novibet, για τις αγορές της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Χιλή, Εκουαδόρ) όπου επεκτάθηκε πρόσφατα. Την ίδια στιγμή η εταιρεία διευρύνει και την ομάδα των Πρεσβευτών της με σημαντικές προσθήκες όπως ο κορυφαίος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής Κώστας Τσιμίκας, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς, αλλά και ο κορυφαίος διεθνής ποδοσφαιριστής Arturo Vidal.

Τα EGR Marketing & Innovation Awards θα πραγματοποιηθούν στις 8 Ιουνίου, στο Λονδίνο.

