Απορρίφθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή με ΠΑΟΚ

Στο κενό έπεσε το αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.



Στην ψηφοφορία που έγινε στο Δ.Σ. της Stoiximan Super League απαιτούταν διευρυμένη πλειοψηφία 10 ομάδων για να γίνει αποδεκτό αυτό που ζήτησαν οι Πειραιώτες (και στο οποίο ήταν θετικοί οι Θεσσαλονικείς).

Ωστόσο μειοψήφησαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Άρης και δεδομένου ότι ψήφισαν λευκό οι ΠΑΣ Γιάννινα, Λαμία, Κηφισιά, Παναιτωλικός (και απείχε η ΕΠΟ), οι ψήφοι των Ολυμπιακού, Ατρόμητου, Βόλου, Πανσερραϊκού, ΟΦΗ και Αστέρα Τρίπολης δεν αποδείχθηκαν αρκετοί.



Έτσι, το ντέρμπι θα διεξαχθεί κανονικά, όπως ήταν προγραμματισμένο, την προσεχή Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης τις 20:30.

