Το αντικειμενικό ζήτημα με την ανάγκη παράδοσης της OPAP Arena στην UEFA το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου (ενόψει του τελικού του Europa Conference League), έθεσε η ΑΕΚ στη συνεδρίαση της Stoiximan Super League για το αίτημα του Ολυμπιακού -που απορρίφθηκε- για αναβολή της 23ης αγωνιστικής.



Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των νταμπλούχων Ελλάδος, Γιώργος Κοσμάς, αρχικά εξέφρασε την ευχή της ΑΕΚ να προχωρήσουν οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στη φετινή διοργάνωση του Conference, τονίζοντας πως σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έχει δεχτεί να διευκολύνει ομάδες που υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Εξήγησε όμως ότι η «Ένωση» είναι αναγκασμένη να καταψηφίσει δεδομένου αφενός του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, αφετέρου του προαναφερθέντος χρονικού ορίου για την παράδοση του γηπέδου της.



Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Κοσμάς –απευθυνόμενος και στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού- τόνισε πως η «Ένωση» δεν γίνεται να απεμπολήσει το δικαίωμα να παίξει στην έδρα της το τελευταίο παιχνίδι των playoffs, που ενδεχομένως να είναι κρίσιμο για τη μάχη του τίτλου.



Τόνισε, δε, ότι δεν μπορούν να δημιουργούνται συνθήκες ανισονομίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ σημείωσε πως η ΑΕΚ δεν ζήτησε παρόμοιες διευκολύνσεις, αναφέροντας περιπτώσεις που επίσης είχε τρομερά απαιτητικό πρόγραμμα εν μέσω σημαντικών ευρωπαϊκών αγώνων της.

Αναλυτικά, η τοποθέτηση του Γιώργου Κοσμά στη συνεδρίαση του Δ.Σ της Λίγκας:



«Κατ' αρχάς ως ΠΑΕ ΑΕΚ θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευχή και οι δύο ομάδες να φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται για το συμφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι πάγια αρχή της ΑΕΚ. Για αυτό η ΠΑΕ ΑΕΚ σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις έχει δεχτεί να διευκολύνει ομάδες που υποβάλλουν σχετικό αίτημα και συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ως επί το πλείστον με κλειδαρίθμους. Αυτή όμως είναι μία διαδικασία που γίνεται κυρίως στις αρχές του πρωταθλήματος. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, έχοντας ήδη σχεδόν εξαντλήσει τις αναβολές που θα μπορούσαμε να πάρουμε στο πρωτάθλημα, βλέποντας και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας και τις κενές ημερομηνίες, καταλήγουμε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα.



Όπως γνωρίζετε, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στο γήπεδό της τον τελικό του Conference League. Εμείς οφείλουμε να παραδώσουμε το γήπεδο στην UEFA στις 14 Μαΐου το αργότερο. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την UEFA, διότι απαιτούνται να γίνουν ορισμένες εργασίες και να διαμορφωθούν το γήπεδο και η εικόνα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και είναι προγραμματισμένο να έρθουν εκατοντάδες άνθρωποι για να δουλέψουν για αυτό. Οποιαδήποτε αναβολή, που είναι πολύ πιθανή διότι ο ΚΑΠ το προβλέπει, δίδεται μόνο εφόσον οι ομάδες φτάσουν στη φάση των ''8'' και μετά. Αυτή είναι μία πρόβλεψη που όλες οι ομάδες έχουν ζητήσει να υπάρχει για τη συγκεκριμένη φάση, όχι για νωρίτερα.



Η αναβολή λοιπόν θα δοθεί αυτοδικαίως αν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φτάσουν στους ''8''. Τους το ευχόμαστε, όμως σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να τιναχτεί ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα στον αέρα σε ό,τι μας αφορά και να υπάρχει πλήρης ανισονομία εις βάρος της ΑΕΚ διότι αν η κλήρωση μας φέρει να παίξουμε το τελευταίο μας παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, εμείς θα αναζητούμε γήπεδο για να παίξουμε. Υπάρχει ήδη τεράστιο θέμα εδώ.



Οπότε εμείς δεν μπορούμε να εγκρίνουμε το εν λόγω αίτημα σε καμία περίπτωση, υπονομεύοντας τα συμφέροντα της ΑΕΚ και θέτοντας σε κίνδυνο έναν ευρωπαϊκό τελικό παγκόσμιας εμβέλειας και ενδιαφέροντος. Το γήπεδό μας οφείλει να είναι έτοιμο. Το ίδιο και η Νέα Φιλαδέλφεια, η Αθήνα και η Αττική. Ολοι μας πρέπει να είμαστε απόλυτα συνεπείς απέναντι στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει έναντι της UEFA.



Υπενθυμίζω ότι η ΑΕΚ ουδέποτε ζήτησε παρόμοιες διευκολύνσεις. Θυμάστε όλοι ότι υπό το βάρος της στυγνής δολοφονίας του οπαδού μας έξω από το γήπεδό μας, η ΑΕΚ κλήθηκε και έπαιξε χωρίς να ζητήσει το παραμικρό από κανέναν έξι ματς σε 20 μέρες τον Αύγουστο. Παιχνίδια κρίσιμα, παιχνίδια εκατομμυρίων, παιχνίδια υψηλού πρεστίζ και κύρους. Δεν ζητήσαμε αναβολή. Το ίδιο έγινε και τον Σεπτέμβριο. Παίζαμε όλα τα παιχνίδια τόσον καιρό με 10 και 12 απόντες λόγω τραυματισμών. Ουδέποτε ζητήσαμε κάτι τέτοιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι δύο ομάδες, αλλά δεν μπορούν να δημιουργούνται συνθήκες ανισονομίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να διακυβεύεται το μέλλον της ομάδας μας στο πρωτάθλημα, αλλά και ένας ευρωπαϊκός τελικός που η ΑΕΚ έχει την τιμή να φιλοξενεί και για αυτό οφείλει να παραδώσει το γήπεδό της στις 14 Μαΐου.



Αν δοθεί αυτή η αναβολή και με δεδομένο ότι μπορεί να φτάσουν οι δύο ομάδες στους ''8'', ήδη αυτό διακυβεύεται ελλείψει κενών ημερομηνιών.

Για αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να συναινέσουμε στο συγκεκριμένο αίτημα. Είναι θέμα πρακτικό. Αν το δεχτούμε για τη φάση των ''32'', θα το δεχτούμε εύλογα και για τη φάση των ''16'', θα το δεχτούμε αυτοδικαίως βάσει ΚΑΠ και για τη φάση των ''8''. Πότε θα τελειώσουμε; Τον Ιούνιο; Είναι σοβαρή εικόνα πρωταθλήματος αυτή; Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ουγγαρίας γίνεται αυτό; Αναβάλλουν οι Αγγλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί; Όλοι πλην Ουγγαρίας και Φερεντσβάρος παίζουν».



Να σημειωθεί πως όταν ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού πρότεινε να πάρει η ΑΕΚ κλειδάριθμο στην κλήρωση των πλέι οφ ώστε να παίξει το τελευταίο παιχνίδι της εκτός έδρας και να μην έχει πρόβλημα με το γήπεδό της, ο Γιώργος Κοσμάς απάντησε λέγοντας: «Είμαι βέβαιος ότι και εσείς στη θέση μου δεν θα απεμπολούσατε το δικαίωμα, το προνόμιο και τη δυνατότητα να έχετε το τελευταίο ενδεχομένως κρίσιμο για τη μάχη του τίτλου παιχνίδι σας εντός έδρας. Αυτό είναι ευθέως αντίθετο με τα συμφέροντα της ομάδας μας. Αυτό είναι αυτονόητο. Ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε την κλήρωση και δεν θα μπορούσαμε να απεμπολήσουμε αυτή τη δυνατότητα».

