Επική ανατροπή του Μεντβέντεφ απέναντι στον Ζβέρεφ και πρόκριση στον τελικό του Αυστραλιανού Open

Αν και έχασε τα πρώτα δύο σετ, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έκανε την ανατροπή και νικώντας με 3-2 τον Σάσα Ζβέρεφ προκρίθηκε στον τελικό του Αυστραλιανού Open

Μεντβέντεφ

Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που είχε διάρκεια 4 ώρες και 18 λεπτά, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ προκρίθηκε στον τελικό του Αυστραλιανού Open νικώντας με ανατροπή τον Σάσα Ζβέρεφ, καθώς επέστρεψε από το 0-2 και πήρε δύο σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Ρώσος, νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, είδε τον Γερμανό (Νο6) να παίρνει τα δύο πρώτα σετ με 5-7 και 3-6, ωστόσο δεν το έβαλε κάτω. Κατάφερε να πάρει τα δύο επόμενα στο νήμα, 7-6 (4) και 7-6 (5), ενώ στο πέμπτο και τελευταίο σετ έκανε το μπρέικ στο κατάλληλο σημείο και έφτασε στη νίκη κατακτώντας το με 6-3.

Ο Μεντβέντεφ έφτασε για τρίτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του συγκεκριμένου Grand Slam, μετά από αυτούς του 2021 και του 2022. Τώρα θα προσπαθήσει να πάρει τον πρώτο του τίτλο στη Μελβούρνη και δεύτερο Grand Slam στην καριέρα του, μετά το US Open του 2021. Αν τα καταφέρει, θα επιστρέψει στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, πίσω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και εκτοπίζοντας τον Κάρλος Αλκαράθ.

Αντίπαλός του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (10:30) θα είναι ο Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία, Νο4), που νωρίτερα έκανε τη μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας τον δεκάκις πρωταθλητή στο Αυστραλιανό Open Νόβακ Τζόκοβιτς.

