Την τέταρτη μεταγραφή του μέσα στην περίοδο του Ιανουαρίου πραγματοποίησε ο Παναιτωλικός, μετά από εκείνες των Λούκας Τσάβες, Τζίμι Ταμπίντζε και Σεμπαστιάν Λομόνακο…

Με την ομάδα του Αγρινίου να ανακοινώνει την απόκτηση και του Φρανκ Μπαμπόκ, τον οποίο πήρε με την μορφή του δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν από την Φέχερβαρ!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας με δανεισμό από τη Fehervar υπέγραψε ο Φρανκ Μπαμπόκ (Franck Bambock).

Γεννημένος στις 7 Απριλίου 1995 στο Καμερούν έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Paris Sg και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Huesca, Sparta Rotterdam, Cordoba, Maccabi Petah Tikva, Maritimo, Grenoble και από το περασμένο καλοκαίρι στην Ουγγρική Fehervar. Έχει αγωνιστεί στις Εθνικές Κ16, 17, 18, της Γαλλίας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 33».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.