Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γιόνι Ότο η Γούλβς, έρχεται για τον ΠΑΟΚ ο Ισπανός

Tελειώνει άμεσα του Γιόνι Ότο στον ΠΑΟΚ!

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και λίγες ημέρες ο «δικέφαλος του βορρά» είχε δώσει τα χέρια με τον Ισπανό μπακ-χαφ, ο οποίος αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου να φτάσει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο του, να ανακοινωθεί και τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, να πραγματοποιήσει και την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ωστόσο, η μοναδική εκκρεμότητα που είχε απομείνει για να γίνουν όλα αυτά ήταν η επίσημη αποδέσμευση του από τη Γουλβς η οποία πήρε «σάρκα και οστά» την Παρασκευή!

Οι «λύκοι» ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποχωρεί και τυπικά από το «Μολινό» μετά από πέντε χρόνια παρουσίας, 134 συμμετοχές, πέντε γκολ και έξι ασίστ.

