Με τον κόσμο στο πλευρό της: Sold-out στο ματς της Ελλάδας με την Τσεχία

Με τον κόσμο στο πλευρό της θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στην πρεμιέρας της για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ, εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της γαλανόλευκης απέναντι στην Τσεχία στο ΣΕΦ σήμερα το βράδυ (21:00), όπου ο Βασίλης Σπανούλης θα κάνει το ντεμπούτο του.

Η στήριξη του κόσμου στη... νέα σελίδα που γυρίζει η Εθνική είχε φανεί εδώ και ημέρες, με τα εισιτήρια να φεύγουν με γοργούς ρυθμούς μέχρι που τελικά έκαναν φτερά.

Κάπως έτσι, στις κερκίδες του ΣΕΦ αναμένονται περισσότεροι από 10 χιλιάδες οπαδοί.

