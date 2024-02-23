Το πρώτο σχόλιό του για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έκανε ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Διαβάστε παρακάτω τις δηλώσεις του Βάσκου:

«Δεν γνωρίζω πολύ καλά την ομάδα, ούτε τους παίκτες. Στα προκριματικά δεν θα είναι εύκολα, πρέπει να προσέχουμε πολύ», ήταν το αρχικό του σχόλιο για την κλήρωση.«Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα πράγματα έχουν πάει καλά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι αντίπαλοι θα είναι πιο δύσκολοι και μεγάλοι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Όλοι είναι σχεδόν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιονδήποτε».«Αυτό είναι το κακό. Όταν δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα νομίζουμε ότι είναι όλα μαύρα, όταν κερδίζεις τα θέλεις όλα. Βήμα-βήμα, πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ματς του πρωταθλήματος και συνέχεια θα δούμε. Βήμα-βήμα πιστεύω πως θα προχωρήσουμε».«Στη θεωρία είναι κακό. Το δεύτερο παιχνίδι πρέπει να γίνεται στην έδρα σου για να έχεις την ώθηση των φιλάθλων. Για μένα δεν έχει σημασία καμία, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά και στις δυο έδρες».

