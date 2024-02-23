Βατούς αντιπάλους έφερε η κληρωτίδα στις ελληνικές ομάδες για τη φάση των «16» του Europa Conference League!



Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε διπλά νοκ-άουτ παιχνίδια την Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία δεν αγωνίζεται στη φυσική της έδρας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ. Με το πρώτο ματς στις 7 Μαρτίου να διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα πιθανότατα στη Σερβία, αφού στη φάση των ομίλων είχε δώσει τα παιχνίδια της στην TSC Arena της Μπάτσκα Τόπολα. Ένα γνώριμο αν μη τι άλλο γήπεδο για τους Πειραιώτες…

Την ίδια ώρα, η κληρωτίδα φέρνει ξανά στην Ελλάδα τηνμετά τα επεισοδιακά παιχνίδια του καλοκαιριού απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά, οι Κροάτες θα αποτελέσουν το εμπόδιο τουστην προσπάθεια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου να προκριθούν στα προημιτελικά. Η πρώτη αναμέτρηση του «δικέφαλου του βορρά» θα διεξαχθεί στις 7 Μαρτίου στο «Μάξιμιρ», ενώ η ρεβάνς επτά ημέρες αργότερα στην Τούμπα.

