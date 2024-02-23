Λογαριασμός
Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός - Στον δρόμο του ΠΑΟΚ η Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στη φάση των «16», με την κληρωτίδα να φέρνει την Ντινάμο Ζάγκρεμπ ξανά στην Ελλάδα αλλά αυτή τη φορά κόντρα στον ΠΑΟΚ

Βατούς αντιπάλους έφερε η κληρωτίδα στις ελληνικές ομάδες για τη φάση των «16» του Europa Conference League!

Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε διπλά νοκ-άουτ παιχνίδια την Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία δεν αγωνίζεται στη φυσική της έδρας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ. Με το πρώτο ματς στις 7 Μαρτίου να διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα πιθανότατα στη Σερβία, αφού στη φάση των ομίλων είχε δώσει τα παιχνίδια της στην TSC Arena της Μπάτσκα Τόπολα. Ένα γνώριμο αν μη τι άλλο γήπεδο για τους Πειραιώτες…



Την ίδια ώρα, η κληρωτίδα φέρνει ξανά στην Ελλάδα την Ντινάμο Ζάγκρεμπ μετά τα επεισοδιακά παιχνίδια του καλοκαιριού απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά, οι Κροάτες θα αποτελέσουν το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου να προκριθούν στα προημιτελικά. Η πρώτη αναμέτρηση του «δικέφαλου του βορρά» θα διεξαχθεί στις 7 Μαρτίου στο «Μάξιμιρ», ενώ η ρεβάνς επτά ημέρες αργότερα στην Τούμπα.
