Η Μαρία Σάκκαρη σφράγισε τη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Cup επικρατώντας με 7-6(2), 6-3 την Λέιλα Φερνάντες (No.21).

Μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά νωρίτερα, η 28χρονη τενίστρια έκανε το 2-0 επί του Καναδά και φέρνει την ελληνική ομάδα αντιμέτωπη με τη Γερμανία στα προημιτελικά της διοργάνωσης που γίνεται στο Σίδνεϊ. Τα ματς θα γίνουν το πρωί της Παρασκευής.

Εκκρεμεί το μεικτό διπλό, αλλά ο αγώνας είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει ανάγκη να… ταλαιπωρηθούν οι δύο κορυφαίοι τενίστες της Ελλάδας.

Η Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ μετά από μάχη 85 λεπτών με 7-6 «σβήνοντας» τέσσερα σετ-μπολ της Καναδής και έφτασε στο 7-2 στο τάι μπρέικ. Στο δεύτερο, παρότι βρέθηκε να χάνει με 3-1, πήρε τα επόμενα πέντε γκέιμ και έκανε το 6-3 φτάνοντας στη νίκη.

