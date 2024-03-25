Πογέτ: «Πρέπει να είμαστε καλοί σε όλα κόντρα στη Γεωργία - Δεν μου αρέσουν τα πέναλτι»

Η Ελλάδα ταξίδεψε την Κυριακή (24/03) στην Τιφλίδα για να δώσει το παιχνίδι της δεκαετίας, αφού θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γεωργία (26/03, 19:00) και με νίκη θα κάνει δικό της το εισιτήριο για το Euro 2024, επιστρέφοντας σε μεγάλο τουρνουά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου ματς, ο προπονητής της «γαλανόλευκης, Γκουστάβο Πογέτ, ανέφερε πως άπαντες είναι προετοιμασμένοι και θα πρέπει να είναι καλοί σε όλα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει η διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γκουστάβο Πογέτ:

Για την ιστορία των δύο ομάδων στα προηγούμενα εννιά παιχνίδια: «Δεν ήμουν εδώ τότε σε κανένα από τα εννιά παιχνίδια, δεν ξέρω τους παίκτες. Είναι το πρώτο μου παιχνίδι με τη Γεωργία. Αναλύσαμε τους αντιπάλους μας. Θα είναι ένα φυσιολογικό παιχνίδι ποδοσφαίρου και να νικήσει η καλύτερη ομάδα».

Αν έχει αναλύσει τη Γεωργία και τι περιμένει: «Δεν θα σας πω τα πλάνα μου αλλά θεωρώ ότι είναι μία ομάδα που έχει συγκεκριμένο στυλ. Είμαστε δύο προπονητές που παίζουμε συγκεκριμένο στυλ και δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Θα εκπλαγώ αν αλλάξει κάτι γιατί σε τελικούς δεν αλλάζεις το στυλ παιχνιδιού σου. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Είναι όλοι διαθέσιμοι, δεν υπάρχει τραυματισμός, οπότε να εφαρμόσουμε το παιχνίδι μας».

Για το κοινό σημείο που έχουν οι δύο προπονητές είναι ότι είχαν μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστές: «Σας ευχαριστώ αρχικά. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ξέρουμε σε τέτοια παιχνίδια πόσο αποφασισμένοι πρέπει να είναι στο μυαλό οι παίκτες. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό για βγει στο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα βγει. Να έχουμε ένα φυσιολογικό παιχνίδι γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη».

Για το αν έχει προετοιμαστεί για τα πέναλτι: «Αν δεν κάνω λάθος, κανένας παίκτης μας δεν έχει βρεθεί σε μεγάλη διοργάνωση, εκτός από τον Τζαβέλλα. Δεν θα παίξει ρόλο ο τίτλος του 2004. Δεν μου αρέσουν τα πέναλτι ως προπονητής αλλά αν χρειαστεί να πάμε εκεί, θα είμαστε έτοιμοι. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και στα 90 ή στα 120 λεπτά».

Για το αν θα εκπλήξει τον Σανιόλ ή ετοιμάζει την ίδια 11άδα όπως με το Καζακστάν: «Δεν είναι θέμα να εκπλήξω τον αντίπαλο προπονητή. Είναι κάτι που θέλω να δω στη σημερινή προπόνηση. Να δω ποιοι ποδοσφαιριστές είναι το 100% για να επιλέξω το πλάνο μου, οπότε θα περιμένω την προπόνηση».

Για την ατμόσφαιρα: «Το θέμα είναι τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουν οι ποδοσφαιριστές γεμάτα γήπεδα. Θα θέλαμε να παίζουμε εντός έδρας αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο παίζουν ρόλο και όλα θα είναι εκεί. Εκεί θα φανεί τι θα κάνουν οι παίκτες».

Για το αν φανταζόταν, όταν ανέλαβε την Εθνική Ελλάδος, το σημερινό παιχνίδι το οποίο θα κρίνει όλη αυτή την πορεία: «Κάποιες φορές το ποδόσφαιρο είναι unfair. Δεν έχει σημασία τι έχεις κάνει δύο χρόνια αλλά ένα παιχνίδι καθορίζει αυτή την πορεία. Ακόμα και σε ένα πρωταθλήματα μπορεί να έχεις παίξει σε 37 ματς στο πρωτάθλημα και να χάσεις το τελευταίο να χάσεις το πρωτάθλημα. Είμαστε ήρεμοι, ερχόμαστε με τις καλύτερες συνθήκες και δεν έχουμε δικαιολογία. Είμαστε χαρούμενοι με όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα.

Πρέπει να είμαστε πολύ καλοί σε όλα αύριο. Οργανωμένοι στην άμυνα και σωστοί με την μπάλα στα πόδια. Στο ποδόσφαιρο ακόμα και στις λίγες ευκαιρίες, μπορεί να σκοράρουν και τότε θα είναι θέμα. Πρέπει να είμαστε χειρουργικοί στις κινήσεις μας».

