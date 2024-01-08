Μετά από έντεκα αγώνες, σε Ελλάδα για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο αλλά και το Conference League, ο ΠΑΟΚ έχασε χθες το βράδυ από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Εκτός από το τέλος που μπήκε στο αήττητο σερί του «Δικεφάλου του Βορρά», η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου γνώρισε την τρίτη φετινή της ήττα και δεύτερη σε ντέρμπι, μετά το 2-0 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

, ο ΠΑΟΚ δεν έπιασε τα γνωστά στάνταρ απόδοσής του, με τους «κίτρινους» να δείχνουν πιο διαβασμένοι και να μπορούν να παίρνουν το προβάδισμα με τα δύο γκολ.Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για την ισοπαλία,, αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν φάσεις στην αντίπαλη περιοχή., πως «έχουμε μια μεγάλη σεζόν μπροστά μας, πλούσια σε πίεση και σημαντικά παιχνίδια. Θα υπάρξουν καλές και λιγότερο καλές στιγμές. Όλες οι ομάδες θα περάσουν από αυτό το σημείο».Σίγουρα στη σημερινή προπόνηση ο Ρουμάνος τεχνικός, ώστε να μην επαναληφθεί στα επόμενα ματς της ομάδας και να εμφανιστεί καλύτερη, αρχής γενομένης από τη ρεβάνς με τον Βόλο για το Κύπελλο και ακολουθούν οι αγώνες με ΠΑΣ στην Τούμπα και ξανά με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, για το πρωτάθλημα.

