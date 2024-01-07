Η ΑΕΚ έβγαλε νοκ άουτ τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη!

Βάφτηκε «κιτρινόμαυρο» το ντέρμπι. Η ΑΕΚ πέρασε από το «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, επικρατώντας 2-1 του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία.



Από ένα ημίχρονο είχαν οι δύο ομάδες, με την Ένωση να κυριαρχεί στο πρώτο και να «χτυπάει» από... αέρος, με τους Λιβάι (32') και Τσούμπερ (38') να χρίζονται σκόρερ, αλλά δεν εξαργύρωσε την υπεροχή της στον απόλυτο βαθμό. Οι Πειραιώτες μπήκαν στο κόλπο στο 44’ με το γκολ του Μασούρα από ασίστ του Φορτούνη και στο β’ μέρος παρουσίασαν άλλο πρόσωπο.

Ο διεθνής άσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 68’, με τον Σλοβάκο διαιτητή να καταλογίζει φάουλ για χέρι, αλλά από το replay φάνηκε ότι έχει βρει στον ώμο του. Τρία λεπτά μετά ο Ναβάρο βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή σε μαρκάρισμα του Κάλενς, σε μία δύσκολη φάση.



Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός. Στο τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης με τους Μπιανκόν και Ρέτσο να είν αι τα στόπερ, ενώ Ροντινέι και Ορτέγκα ήταν στα άκρα της άμυνας. Καμαρά και Έσε ήταν τα δύο χαφ, με τους Μασούρα και Ποντένσε να βρίσκονται στα «φτερά», ενώ ο Φορτούνης είχε πιο δημιουργικό ρόλο, με τον Ναβάρο να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.



Με το καθιερωμένο 4-4-1-1 ξεκίνησε η ΑΕΚ . Στο τέρμα ήταν ο Στάνκοβιτς, δεξί μπακ ο Ρότα, αριστερό ο Σιντιμπέ, ενώ δίδυμο στα στόπερ οι Βίντα και Κάλενς. Στα χαφ οι Σιμάνσκι και Πινέδα, δεξί χαφ ο Άμραμπατ, αριστερό ο Γκατσίνοβιτς, με τον Τσούμπερ να κινείται δίπλα στον Γκαρσία.



Το ματς

Καλός ήταν ο ρυθμός του αγώνα από το ξεκίνημα, παρότι -αναμενόμενα- δεν έλειψαν οι δυνατές μονομαχίες η αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξεκινήσει δυνατά και κέρδισε ένα κόρνερ, από το οποίο είχε άστοχη κεφαλιά του (δίχως ισορροπία) Καμαρά στο 2ο λεπτό. Η ΑΕΚ πήρε την μπάλα στα πόδια της από εκείνο το σημείο και μετά και είχε την πρώτη καλή της στιγμή ένα λεπτό μετά, με τους Λιβάι και Τσούμπερ να βγάζουν καλή συνεργασία και τον Ελβετό να πιάνει συρτό σουτ που μπλόκαρε ο Πασχαλάκης δίχως να δυσκολευτεί.



Η πρώτη πραγματικά επικίνδυνη στιγμή από πλευράς Ολυμπιακού καταγράφεται στο 11’, με τον Ποντένσε να βγαίνει ωραία από τα αριστερά, αλλά «μπλόκαρε» όταν μπήκε στην περιοχή, καθυστέρησε να αποφασίσει, με αποτέλεσμα να κλειστεί και να χάσει την μπάλα.



Η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω σε αυτό το διάστημα και στο 14’, ο Άμραμπατ έγινε αποδέκτης της, κέρδισε τη μονομαχία με τον Ορτέγκα και από το γύρισμά του ο Έσε παραχώρησε κόρνερ προ του Λιβάι. Από τη στατική φάση που κέρδισε η ΑΕΚ, ο Πινέδα σούταρε στην κίνηση από καλή θέση μετά από το γέμισμα του Γκατσίνοβιτς, αλλά αστόχησε.



Την πιο μεγάλη ευκαιρία της η Ένωση την είχε στο 19’, με τον Μασούρα να κάνει «δώρο» την μπάλα με γύρισμα προς τα πίσω, τον Ρότα να γίνεται αποδέκτης της και να φεύγει κάθετα, αλλά την άφησε πίσω μετά από το μαρκάρισμα Ρέτσου-Μπιανκόν. Χαρακτηριστικό δείγμα της εικόνας των δύο ομάδων στο ντέρμπι σε εκείνο το διάστημα είναι το γεγονός ότι η κατοχή της μπάλας ήταν 65%-35% υπέρ των «κιτρινόμαυρων». Στο 27’ η ΑΕΚ είχε πολύ καλή στιγμή, με τον Βίντα να αστοχεί με κεφαλιά σχεδόν από το ύψος του πέναλτι και ενώ ήταν αμαρκάριστος, αφού ο Μασούρας βρέθηκε στο έδαφος.



Η Ένωση έπειτα από αρκετές στατικές φάσεις, κατάφερε να πάρει κάτι, με τον Άμραμπατ να εκτελεί κόρνερ από τα δεξιά και τον Λιβάι Γκαρσία με τρομερό άλμα να νικάει τον Μπιανκόν στον αέρα, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Πασχαλάκη.



Με την ίδια συνταγή πέτυχε και το δεύτερο τέρμα η ΑΕΚ. Ο Άμραμπατ κέρδισε νέο κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος, με τον Λιβάι να παίρνει την κεφαλιά σχεδόν από το σημείο που σκόραρε και από… σπόντα στον Μπιανκόν, η μπάλα έφτασε στον Τσούμπερ που εκτέλεσε από κοντά. Ο βοηθός έδωσε οφσάιντ, αλλά καλυπτόταν ξεκάθαρα ο Ελβετός, ο οποίος δικαιώθηκε μέσω VAR.



Ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη επειγόντως ένα γκολ για να μπει με σοβαρές ελπίδες για κάτι στο β’ μέρος και μπόρεσε να βγάλει αντίδραση πριν την ανάπαυλα. Η ΑΕΚ πίεσε ψηλά στο 44’, οι Πειραιώτες διάβασαν το κενό, με τον Φορτούνη να κάνει κάθετη, βγάζοντας τον Μασούρα σε θέση βολής, με τον διεθνή άσο να στέλνει στα δίχτυα την μπάλα, που πέρασε κάτω από τα πόδια του Στάνκοβιτς.

Βελτιωμένος και πιο αποφασισμένος εμφανίστηκε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός, ενώ η ΑΕΚ κάθισε πάνω στο υπέρ της σκορ. Στο 48’ έκανε εξαιρετική κίνηση και σέρβιρε στον Έσε, που έκανε πολύ άστοχο σουτ από καλή θέση. Πέρασαν αρκετά λεπτά μέχρι την επόμενη φάση στον αγώνα.





Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ορτέγκα (83’ Ρίτσαρντς) - Καμαρά (83’ Αλεξανδρόπουλος), Έσε - Μασούρας, Φορτούνης, Ποντένσε (83’ Ζ. Μαρτίνς) - Ναβάρο



Στον πάγκο έμειναν: Τζολάκης, Μπα, Κίνι, Καρβάλιο, Βρουσάι, Ντόη



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς - Ρότα, Βίντα, Κάλενς (90’+1’ Μήτογλου), Σιντιμπέ - Άμραμπατ (84’ Ελίασον), Σιμάνσκι, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (90’+1’ Φερνάντες) - Γκαρσία (77’ Γιόνσον), Τσούμπερ (90’+1’ Πόνσε)



Στον πάγκο έμειναν: Αθανασιάδης, Πήλιος, Γαλανόπουλος, Πισάρο





Διαιτητής: Μαρέφκα (Σλοβακία)

Βοηθοί: Χρμο, Ζέμκο (Σλοβακία)

Τέταρτος: Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Μίκελ (Σλοβακία), Μεϊντάνας (Αχαϊας)

