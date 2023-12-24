Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες αρκετά αγχωμένες και με τον Ολυμπιακό να βρίσκει πρώτος ρυθμό, παίρνοντας προβάδισμα με 8-0. Η Τζόουνς «έσπασε το ρόδι» με τρίποντο για τις «πράσινες», πριν η Σϋρρα κάνει το 3-10. Η Παυλοπούλου μείωσε ακόμα περισσότερο με τρίποντο για χάρη του Παναθηναϊκού (7-10), η Βίτολα έφτασε νωρίς τους 6 για το 7-14, πριν η Τζόουνς εκτελέσει ξανά για τρεις, για το 10-14! Η Νικολοπούλου έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού στο ντέρμπι για το 12-17 και οι «ερυθρόλευκες» έκλεισαν την πρώτη περίοδο όντας μπροστά με 19-14.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πιο συγκεντρωμένος! Η Τζόυνς έφτασε τα ? τρίποντα μειώνοντας σε 17-19, πριν Αλεξανδρή και Αλέιν ισοφαρίσουν σε 19-19 και 21-21. Νικολοπούλου και Τόμπιν έβαλαν ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (22-27), ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση η Τσβίτκοβιτς για τις γηπεδούχες, δίνοντας 8 σερί μεγάλους πόντους στην ομάδα της! Αρχικά της έδωσε το πρώτο της προβάδισμα στο ντέρμπι (33-32) και στη συνέχεια σκόραρε με τρίποντο για το 36-33, πριν η Τζόονυς κάνει το 38–33 και η Γουίλιαμς ευστοχήσει σε buzzer-beater δίποντο, για το 38-35 του πρώτου ημιχρόνου.



Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την Βίτολα να κυριαρχεί για τις «ερυθρόλευκες», σκοράροντας 7 διαδοχικούς πόντους για το 40-44. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς πόντο για σχεδόν τρία λεπτά αγώνα, έχοντας συνεχόμενα λάθη και άστοχα σουτ. Ο Παναθηναϊκός ήταν τελικά εκείνος που βρήκε ρυθμό, φτιάχνοντας σερί, ισοφαρίζοντας σε 46-46, χάρη σε δίποντο της Αλέιν. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Τσβίτκοβιτς να σκοράρει με καλάθι-φάουλ και με τις «πράσινες» να προηγούνται με 53-49.



Μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του μεγάλου τελικού, ο Παναθηναϊκός έφτασε να προηγείται μέχρι και με +8 (57-49), στη μέγιστη υπέρ του διαφορά, η Σταμολάμπρου ευστόχησε σε βολές για το 59-52 και με 5 λεπτά να απομένουν για το φινάλε, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός αντέδρασε, φτιάχνοντας σερί 6-0 και πλησιάζοντας στον πόντο (59-58). Παρ’ όλα αυτά, στα τελευταία καθοριστικά λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ψύχραιμος και εύστοχος στις βολές, επικρατώντας με το τελικό 65-61.



Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 53-49, 65-61



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.