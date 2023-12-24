Την ανωτερότητά του από την αρχή μέχρι το τέλος επιβεβαίωσε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Απόλλωνα, τον οποίο νίκησε άνετα 84-65, για το 10-1 στη Stoiximan Basket League.



Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από την αρχή, φτάνοντας τη διαφορά ακόμη και στο +31 (84-53), αλλά στα τελευταία λεπτά χαλάρωσαν, δίνοντας την ευκαιρία στους Πατρινούς να μειώσουν.

Ντεμπούτο για τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας 5 πόντους (1/3διπ., 1/5τρ.), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πρώτο ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Φίλιπ Πετρούσεφ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 20 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 16π. και 9 ριμπάουντ.



Εκτός οι Μουσταφά Φαλ και Αϊζάια Κάναν για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι περιμένουν τον τελευταίο αγώνα του 2023 απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου (29/12), για τη 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Από την άλλη, ο Απόλλων υποχώρησε στο 2-9 και είχε για πρώτο σκόρερ τον Ντέσμοντ Γουάσινγκτον με 14 πόντους.



Το ματς

Από νωρίς οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν συγκεντρωμένα με ένα σερί 7-0 και με τους Μπραζντέικις και Πίτερς πήγαν στο +10 (19-9), στο 5’. Στη συνέχεια, εκτός από τον Πίτερς μπήκε και ο Μιλουτίνοφ στην… εξίσωση για τον Ολυμπιακό, με τη διαφορά να πηγαίνει στο +13 (27-14), ενώ ο Απόλλων κρατούνταν επιθετικά από Μουράτο και Μπλέιλοκ, μέχρι το 7’. Οι Μουράτος μείωσε προσωρινά, αλλά ο Σέρβος σέντερ συνέχισε την κυριαρχία του για το +16 (33-17), στο τέλος της πρώτης περιόδου.



Το ίδιο σοβαροί μπήκαν οι παίκτες του Μπαρτζώκα και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκάλεπτου, στέλνοντας τη διαφορά στο +19 (40-21), στο 12’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μαζεμένα λάθη και επέμεναν άστοχα από την περιφέρεια, με τον ρυθμό του ματς να πέφτει και τον Απόλλωνα να βρίσκει ένα σερί 5-0 (40-26), μέχρι το 16’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός έσφιξε αμυντικά, έτρεξε στο ανοικτό γήπεδο και με μπροστάρη τον Πετρούσεφ επιθετικά ξέφυγε στο +23 (51-28), με το οποίο πήγε και στα αποδυτήρια.







Με τον Λούντζη στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο +25 (53-28) και διατηρούσε αυτή την απόσταση (58-35), μέχρι το 24’. Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν και με τον Βον να βρίσκει ρυθμό, έριξε τη διαφορά (58-42), στο 26’. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες απάντησαν με άμυνες και Μιλουτίνοφ-Λαρεντζάκη, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +20 (66-46).



Οι Μιλουτίνοφ και Πετρούσεφ έστειλαν τη διαφορά ξανά στο +24 (72-48), στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου, ενώ με τα τρίποντα των Λαρεντζάκη και Μήτρου-Λονγκ και καλάθια των Πάπας και Τανούλη, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +31 (84-53), στο 37’. Στα τελευταία λεπτά του ματς δεν άλλαξε κάτι δραματικά, εκτός από ένα επιθετικό «ξέσπασμα» του Όσμπορν, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με το τελικό 84-65.



Τα δεκάλεπτα: 33-17, 51-28, 66-46, 84-65

