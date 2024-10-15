Διαστάσεις viral έχει πάρει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο όπου ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ξεσαλώνει σε πάρτι στην Μαρμπέγια της Ισπανίας, μέχρι να τον… πιάσουν στα πράσα.

Η κάμερα έπιασε τον Ιρλανδό σταρ του UFC να φλερτάρει με μια νεαρή μαχήτρια αρπάζοντάς την από τα μαλλιά για να τη φέρει κοντά του. Τότε, ωστόσο, στο πλάνο εμφανίζεται η μνηστή του ΜακΓκρέγκορ, με την οποία είναι μαζί από το 2008 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ο ΜακΓκρέγκορ γρήγορα κάθεται... φρόνιμα, με την σύντροφό του να μπαίνει ανάμεσα στον ίδιο και την πέτρα του σκανδάλου.

Ο 36χρονος αθλητής την 1η Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει τον Νταν Χούκερ επιστρέφοντας στο οκτάγωνο για πρώτη φορά μετά το 2021, όταν εγκατέλειψε με τραυματισμό στο πόδι την αναμέτρηση με τον Ντάστιν Πουαριέ.

