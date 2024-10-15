Το απόλυτο experience από το Πάμε Στοίχημα σε κάθε αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ

«Είναι το κορυφαίο γήπεδο στην Ευρώπη».

«Ο απόλυτος προορισμός».

«Τα όσα συμβαίνουν πριν την έναρξη του αγώνα σε κάνουν να θες να έρθεις πολύ νωρίτερα στο γήπεδο».

Αυτές είναι μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποίησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που επισκέφθηκαν το πλήρως ανανεωμένο σπίτι του Πρωταθλητή Ευρώπης στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague.

Εκτός του αγωνιστικού σκέλους, οι φίλοι της ομάδας είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία, «δοκιμάζοντας το χέρι τους» στο Shooting Challenge του Πάμε Στοίχημα, να φωτογραφηθούν σαν να βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο μέσω της δράσης «Be the Hero of the Court», να ενημερωθούν γύρω από το υπεύθυνο παιχνίδι, αλλά και να συμμετάσχουν στο 3k Shot by Πάμε Στοίχημα διεκδικώντας 3.000 ευρώ με ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου.

Το Πάμε Στοίχημα, Μέγας Χορηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, βρίσκεται στο ΟΑΚΑ σε κάθε αγώνα και υποδέχεται τους φιλάθλους σε ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης, προσφέροντάς τους ένα μοναδικό experience.

Δείτε το βίντεο:

