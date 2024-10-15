Μετά από 14 μήνες στη φυλακή, ο Ντάνι Άλβες κατέβαλε την εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ και, με τη σύμφωνη γνώμη του Δικαστηρίου της Βαρκελώνης, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τουλάχιστον να εκδικαστεί η υπόθεσή του σε δεύτερο βαθμό.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος άλλοτε παίκτης της Μπαρτσελόνα αποφυλακίστηκε πρόσφατα και επέστρεψε στο σπίτι του και στην οικογένειά του.

Μάλιστα, χθες (14/10) ο Άλβες έδωσε… σημεία ζωής και στα social media. Εκεί όπου «ανέβασε» μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 750.000 like, έχοντας πάντως απενεργοποιήσει τα σχόλια στο post, για… καλό και για κακό.

