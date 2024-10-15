H Novibet γίνεται Official Betting Partner του NBA στην Ελλάδα

Το NBA (National Basketball Association) και η Novibet – μία από τις κορυφαίες εταιρείες online gaming– ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη μιας πολυετούς συνεργασίας, που καθιστά την Novibet την πρώτη εταιρεία που γίνεται Official Betting Partner του NBA στην Ελλάδα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Novibet θα προσφέρει στα μέλη της στην Ελλάδα μια αυθεντική εμπειρία παιχνιδιού, πρόσβαση σε επίσημο merchandise του NBA και θα προβάλλεται στα τοπικά ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του NBA. Επιπλέον, η Novibet θα είναι Presenting Partner της ελληνικής εκδοχής του NBA Pick’Em: Bracket Challenge, ενός από τα free-to-play παιχνίδια προβλέψεων του NBA, θα διοργανώνει εκδηλώσεις για τους φιλάθλους και θα προσφέρει αποκλειστικές ευκαιρίες σε επιλεγμένο κοινό να παρακολουθήσει live αγώνες του NBA στην Αμερική, φέρνοντας το κοινό της Ελλάδας πιο κοντά στο παιχνίδι. Η Novibet και το NBA θα προωθήσουν επίσης τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και θα συνεργαστούν για βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης της ακεραιότητας των αγώνων του NBA.

«Αυτή η συνεργασία μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τo ενδιαφέρον του κοινού για το NBA και να τους παρέχουμε μοναδικές ευκαιρίες ψυχαγωγίας, θέτοντας το μπάσκετ στο επίκεντρο», δήλωσε ο Πρόεδρος της Novibet, Ροδόλφος Οντόνι. «Καθώς το NBA κερδίζει έδαφος ως ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στην Ελλάδα, ενθουσιάζοντας τους φιλάθλους με τη δυναμική του δράση και τη ζωντανή του κουλτούρα, αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Η Novibet θα ενσωματώσει την επωνυμία (branding) του NBA στις πλατφόρμες της, προσφέροντας στους χρήστες μας μια κορυφαία και καθηλωτική εμπειρία. Το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι· είναι μια γιορτή της κοινότητας, του συναγωνισμού και της προσπάθειας για αριστεία. Ανυπομονούμε για αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, που ξεκινάει δυναμικά από σήμερα».

«Οι φίλαθλοι του NBA στην Ελλάδα θα έχουν πλέον ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για να ακολουθήσουν και να συνδεθούν με τους αγαπημένους τους παίκτες και ομάδες», δήλωσε ο Kuljeet Sindhar, Αντιπρόεδρος του NBA, International Gaming & Data Ventures. «Με την έναρξη της σεζόν του NBA 2024-25 να πλησιάζει, ανυπομονούμε να εργαστούμε από κοινού με την Novibet ώστε να κινητοποιήσουμε τους φιλάθλους να ασχοληθούν με το μπάσκετ με νέους και δημιουργικούς τρόπους».

Το ελληνικό κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τη σεζόν 2024-25 μέσω του NBA League Pass, την premium live-game υπηρεσία της λίγκας, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω NBA App.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NBA, οι φίλαθλοι στην Ευρώπη μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα @NBA στο Facebook και να ακολουθήσουν τον λογαριασμό @NBA στο Χ και το @NBAEurope στο Instagram. Οι φίλαθλοι μπορούν επίσης να κατεβάσουν την εφαρμογή NBA για ειδήσεις, ενημερώσεις, σκορ, στατιστικά και βίντεο και να αγοράσουν τα τελευταία προϊόντα NBA στο NBAStore.eu.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.