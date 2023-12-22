Λουτσέσκου: «Ο ΠΑΟΚ είναι και θα παραμείνει η ψυχή μου»

Απόλυτα αφοσιωμένος στον ΠΑΟΚ δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου!



Ο Ρουμάνος τεχνικός, μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του τονίζοντας ότι κάποτε θα μπορούσε να επιστρέψει εκεί προκειμένου να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα, ωστόσο αυτό δεν θα γίνει σύντομα καθώς είναι... ταγμένος στον «δικέφαλο του βορρά».

Μεταξύ άλλων ο Λουτσέσκου, τόνισε ότι οι εμπειρίες που ζει στον ΠΑΟΚ είναι απίστευτες, ενώ τόνισε ότι ο σύλλογος είναι η ψυχή του, αναδεικνύοντας την αγάπη που τρέφει για αυτόν.«Είμαι Ρουμάνος προπονητής, ανήκω στη Ρουμανία. Δεν συζητάω όμως για κανένα σύλλογο ή μπορούμε να συζητήσουμε για όλους τους συλλόγους στη Ρουμανία για να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε για το αν θα προπονούσατε την Στεάουα. Δεύτερον, ναι, θα μπορούσα να επιστρέψω και στη Ρουμανία. Τώρα δεν είναι η ώρα γιατί είμαι σε ανοδική πορεία, είμαι επιτυχημένος, είμαι πολύ καλά εκεί που είμαι.Έχω την ευκαιρία να δουλέψω έξω και αυτό με βοηθά να εξελιχθώ ως άνθρωπος και επαγγελματικά. Ζω ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Το να είσαι στο εξωτερικό δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψω αν δεν κάνω ένα σακίδιο για να γυρίσω όλο τον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ είναι η ψυχή μου και θα παραμείνει γιατί είναι απίστευτη εμπειρία που ζω εδώ. Δεν το έζησα, εξακολουθώ να το ζω».

