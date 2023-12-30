Λουτσέσκου: «Ο ΠΑΟΚ είναι η ψυχή μου - Πολλοί μου είχαν πει να μην επιστρέψω»

Στο ισχυρό δέσιμο που έχει με τον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Ραζβάν Λουτέσκου σε συνέντευξή του σε Μέσο της πατρίδας του. Ο Ρουμάνος προπονητής μίλησε για τις μεγάλες στιγμές που έχει πανηγυρίσει με τον «δικέφαλο του βορρά», επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η αντίδραση στις δύσκολες στιγμές.

«Στον ΠΑΟΚ έζησα υπέροχα χρόνια. Κερδίσαμε το νταμπλ το 2019 και το είχαμε κερδίσει και την προηγούμενη χρονιά, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά την ιστορία του κλεμμένου τίτλου. Το 2018-2019 τελειώσαμε το πρωτάθλημα χωρίς ήττα. Όταν επέστρεψα στον ΠΑΟΚ ήταν και πάλι κάτι υπέροχο γιατί φτάσαμε στους προημιτελικούς του Europa Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Παίζαμε τελικούς κυπέλλου κάθε χρόνο, κερδίζοντας δύο. Πάντα φτάναμε στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης.

Αυτό σημαίνει σκληρή βαθιά δουλειά, ακόμα κι αν δεν μπορείς να έχεις πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την κατάκτηση ενός τροπαίου. Ποτέ δεν καταρρεύσαμε, ακόμα και όταν υπήρχαν περίπλοκες και δύσκολες στιγμές ξέραμε πώς να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 54χρονος προπονητής.

Κλείνοντας πρόσθεσε: «Ο ΠΑΟΚ είναι απίστευτο συναίσθημα για μένα, δεν είναι τυχαίο που επέστρεψα στην ομάδα όπου πέτυχα όσα πέτυχα, αν και πολλοί μου είπαν να μην κάνω ξανά αυτό το βήμα. Επέστρεψα στον ΠΑΟΚ γιατί ένιωσα χαρούμενος στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είναι η ψυχή μου».

