ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Άαρον Λέγια Ισέκα - Υπέγραψε για 1,5 χρόνο

Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είναι ο Άαρον Λέγια Ισέκα, με τoυς Κρητικούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού από την Μπάρνσλεϊ.

Ο 26χρονος φορ υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Ηράκλειο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Aaron Leya Iseka από τη Barnsley, με τον Βέλγο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας διάρκειας 1,5 έτους.

Ο 26χρονος επιθετικός, διεθνής με την U21 του Βελγίου, αγωνίζεται τόσο στην κορυφή όσο στα άκρα της επίθεσης. Γεννήθηκε στο Βέλγιο στις 15 Νοεμβρίου 1997 και προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Anderlecht, με την U19 της οποίας αγωνίστηκε στο UEFA Youth League, ενώ μετρά 19 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα σε εγχώριες διοργανώσεις και στο UEFA Europa League.

Το καλοκαίρι του 2016 παραχωρήθηκε δανεικός στην Marseille (9 συμμετοχές), ενώ επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Zulte Waregem (32 συμμετοχές, 8 γκολ), με τη φανέλα της οποία επίσης αγωνίστηκε στο UEFA Europa League.

Τον Ιούλιο του 2018 επέστρεψε στην Γαλλία, αρχικά για λογαριασμό της Toulouse (57 συμμετοχές, 8 γκολ) και στην συνέχεια για την FC Metz (24 συμμετοχές, 5 γκολ).

Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Barnsley (27 συμμετοχές, 3 γκολ), ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν έπαιξε στην Τουρκία, στις Adanaspor (10 συμμετοχές, 2 γκολ) & Tuzlaspor (11 συμμετοχές, 4 γκολ). Το προηγούμενο καλοκαίρι παραχωρήθηκε δανεικός στην Hapoel Hadera του Ισραήλ, όπου αγωνίστηκε σε δύο αναμετρήσεις, σκοράροντας μια φορά, αλλά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επέστρεψε στη Barnsley, πριν φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας.

