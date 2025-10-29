Λογαριασμός
Λεβαδειακός non stop, λύγισε και τον Asteras AKTOR και πάει καρφί για τετράδα

Με γκολ του Μπάλτσι στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός νίκησε 1-0 τον Asteras AKTOR και έκανε το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές φάσεις, το σουτ του Χαραλαμπόγλου στο τέταρτο λεπτό πέρασε άουτ, ενώ στο 9’, ο Γιούριτς έπιασε την κεφαλιά από πελονεκτική θέση αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Αγγελίδη.

Ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν πολύ χαμηλός, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν ανεπιτυχώς να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για κάτι καλό.



Εντέλει, η επόμενη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 42’, όταν ο Βέρμπιτς έκανε ωραία ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, υποχρεώνοντας τον τερματοφύλακα του Αστέρα σε εκτίναξη και επέμβαση.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88’ Κάτρης), Τζάλοου, Τσιμπόλα (62’ Μπάλτζι), Γκούμας (78’ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62’ Κωστή), Γιούριτς (78’ Τσόκαϊ)

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σουρδής, Τσάπρας, Πλέγας, Λιάγκας, Συμελίδης, Παλάσιος

Asteras AKTOR (Κρ. Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59’ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74’ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74’ Κετού), Μεντιέτα (59’ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66’ Μακέντα)

Στον πάγκο: Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Αλάγκμπε

Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Απτόσογλου, Χριστοδούλου
4ος: Καλατζής
