Λεβαδειακός non stop, λύγισε και τον Asteras AKTOR και πάει καρφί για τετράδα!

Σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές φάσεις, το σουτ του Χαραλαμπόγλου στο τέταρτο λεπτό πέρασε άουτ, ενώ στο 9’, ο Γιούριτς έπιασε την κεφαλιά από πελονεκτική θέση αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Αγγελίδη.



Ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν πολύ χαμηλός, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν ανεπιτυχώς να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για κάτι καλό.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Εντέλει, η επόμενη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 42’, όταν οέκανε ωραία ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, υποχρεώνοντας τον τερματοφύλακα του Αστέρα σε εκτίναξη και επέμβαση.Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88’ Κάτρης), Τζάλοου, Τσιμπόλα (62’ Μπάλτζι), Γκούμας (78’ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62’ Κωστή), Γιούριτς (78’ Τσόκαϊ)Λοντίγκιν, Σουρδής, Τσάπρας, Πλέγας, Λιάγκας, Συμελίδης, ΠαλάσιοςΑγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59’ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74’ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74’ Κετού), Μεντιέτα (59’ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66’ Μακέντα)Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, ΑλάγκμπεΕυαγγέλουΑπτόσογλου, ΧριστοδούλουΚαλατζής

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.