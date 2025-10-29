Λεβαδειακός non stop, λύγισε και τον Asteras AKTOR και πάει καρφί για τετράδα!

Σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές φάσεις, το σουτ του Χαραλαμπόγλου στο τέταρτο λεπτό πέρασε άουτ, ενώ στο 9’, ο Γιούριτς έπιασε την κεφαλιά από πελονεκτική θέση αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Αγγελίδη.
Ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν πολύ χαμηλός, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν ανεπιτυχώς να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για κάτι καλό.
Εντέλει, η επόμενη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 42’, όταν ο Βέρμπιτς έκανε ωραία ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, υποχρεώνοντας τον τερματοφύλακα του Αστέρα σε εκτίναξη και επέμβαση.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88’ Κάτρης), Τζάλοου, Τσιμπόλα (62’ Μπάλτζι), Γκούμας (78’ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62’ Κωστή), Γιούριτς (78’ Τσόκαϊ)
Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σουρδής, Τσάπρας, Πλέγας, Λιάγκας, Συμελίδης, Παλάσιος
Asteras AKTOR (Κρ. Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59’ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74’ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74’ Κετού), Μεντιέτα (59’ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66’ Μακέντα)
Στον πάγκο: Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Αλάγκμπε
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Απτόσογλου, Χριστοδούλου
4ος: Καλατζής
