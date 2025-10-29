Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός συνέτριψε εύκολα τον Βόλο με 5-0

Ολυμπιακός... πέντε αστέρων! Οι ερυθρόλευκοι είχαν κέφια, έστησαν πάρτι με καλεσμένο τον Βόλο και επικράτησαν με το εμφατικό 5-0 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, κάνοντας το 2/2.

Επί της ουσίας κλείδωσε την πρόκριση και είναι αγκαλιά με την τετράδα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εφόσον κάνει τα φυσιολογικά, αφού έχει βγάλει με νίκες τα δύο ματς με τους... Σουπερλιγκάτους αντιπάλους και ακολουθούν άλλα δύο βατά με Ηρακλή (εντός) και Ελλάς Σύρου (εκτός).

Δύο γκολ, το ένα από αυτά μυθικό από τον εκτελεστή Γιάρεμτσουκ, άλλα δύο ο Μπιανκόν και ένα ο Γιαζίτσι, ο οποίος είχε μία ασίστ και δύο ο Στρεφέτσα!

Με τον Άρη εντός έδρας παίζει το Σάββατο ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό ο Βόλος που έμεινε στους 4 πόντους στο Κύπελλο.



Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατα στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να προηγηθεί μολις στο 5ο λεπτό και στην πρώτη του τελική. Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Αντεμπάγιο έκανε κακή έξοδο και ο Μπιανκόν σκόραρε για το 1-0. Οι ερυθρόλευκοι είχαν τα ηνία, δεν απειλούνταν και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, με τον Βόλο να αμύνεται καλά. Στο 21' ο Γιαζίτσι ζήτησε πέναλτι, όταν έκανε την προσποίηση στον Γρόσδη και αυτός τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή, αλλά ο Ζαμπαλάς έδειξε να συνεχιστεί το ματς.

Στο 32' ήρθε η μοναδική ευκαιρία για τον Βόλο στο πρώτο μέρος, με τον Θαρθάνα να σεντράρει και τον Πίντσι να πιάνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, χωρίς όμως να βρει εστία. Νασιμέντο, Μουζακίτης και Στρεφέτσα προσπαθούσαν διαρκώς να δημιουργήσουν τρίγωνα, αλλά δεν έβγαινε στην τελική προσπάθεια το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέχρι που ήρθε ένα απίστευτο ξέσπασμα!

Πρώτα, στο 43' ο Γιάρεμτσουκ επωφελήθηκε από τις κόντρες και έπιασε το βολέ λίγο μπροστά από το σημείο του πέναλτι για να γράψει το 2-0 και να πετύχει το πρώτο του γκολ στη σεζόν. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ουκρανός πέτυχε ένα απίθανο τέρμα με βολέ από τα 35 μέτρα, στέλνοντας την μπάλα στις... αράχνες και σήκωσε το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πόδι. Για να έρθει στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιαζίτσι με τρομερή εκτέλεση φάουλ να σερβίρει το 4-0 στον Μπιανκόν, ο οποίος σκόραρε με νέα κεφαλιά για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με δύο μεγάλες ευκαιρίες του Βόλου, αλλά ο Πασχαλάκης είχε αντίδραση τόσο στην σκαστή κεφαλιά του Μακνί όσο και στο πλαγιο τετ-α-τετ με τον ίδιο προσωπικό αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός έβγαζε στο χορτάρι ποιότητα, καλή κυκλοφορία και συνεργασίας, ενώ ο Στρεφέτσα στο 64' συνδέθηκε με τα δίχτυα, αλλά υποδείχτηκε σε θέση οφσάιντ από τον βοηθό.

Τελικά, δύο λεπτά αργότερα ο Αντεμπάγιο με τη δεύτερη άστοχη έξοδό του στο ματς, γκρέμισε τον Πνευμονίδη και ο Ζαμπαλάς έδειξε την άσπρη βούλα, απ' όπου ο Γιαζίτσι σκόραρε για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 5-0. Ο Τούρκος φίλησε το σήμα δείχνοντας το δέσιμό του με τον σύλλογο, ο κόσμος τον αποθέωσε και το παιχνίδι στη συνέχεια κύλησε σε πολύ χαμηλό τέμπο.

Αλλαγές εκατέρωθεν, ο Ολυμπιακός κατέβασε ταχύτητα και οι φιλοξενούμενοι έδειχναν ανήμποροι να βρουν έστω ένα γκολ. Με τον Ζαμπαλά να σφυρίζει το φινάλε του 90λεπτου και τους Πειραιώτες να παίρνουν μια εμφατική νίκη που τους γεμίζει ψυχολογία ενόψει της συνέχειας, κρατώντας για δεύτερη σερί φορά το μηδέν.

MVP: Ο Γιάρεμτσουκ θα πάρει την εν λόγω τιμητική διάκριση, καθώς χρειαζόταν αυτό το... ξεμπούκωμα. Δύο γκολάρες, η δεύτερη μυθική και πλέον αποκτά έξτρα ψυχολογία ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Η σφυρίχτρα: Ο Ζαμπαλάς έδωσε... ένα στα δύο πέναλτι, αφού δεν είδε το πρώτο πάνω στον Γιαζίτσι. Οριακό το γκολ που ακυρώνεται στον Στρεφέτσα, αλλά όλα αυτά έχουν μικρή σημασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (71' Ροντινέϊ), Μπιανκόν, Μάνσα, Βέζο (71' Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59' Λιατσικούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71' Καμπελά), Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ (59' Πνευμονίδης).

ΒΟΛΟΣ (Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας (56' Τασιούρας), Τριανταφύλλου, Κάργας (46' Λαγωνίδης), Σινανάι, Γρόσδης, Μπουζούκης, Ασεχνούν (75' Προύντζος), Ζαρζάνα, Πίντσι Κουιντέλα, Μακνί (71' Λεγκίσι).

