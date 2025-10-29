Παναθηναϊκός: Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο Μήτογλου

Στον Παναθηναϊκό για μια ολόκληρη... μπασκετική ζωή θα μείνει ο Ντίνος Μήτογλου!

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ/σέντερ που αποτελεί ένα από τα βασικά «γρανάζια» της μηχανής των «πράσινων», ήταν από τις λίγες μεγάλες ανοικτές υποθέσεις που ήθελε να ολοκληρώσει η διοίκηση του συλλόγου, μιας και το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι.



Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού», Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είχε προαναγγείλει από το καλοκαίρι πως ο 29χρονος άσος θα υπέγραφε νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές, καθώς, αποτελεί έναν από τους «πυλώνες» της ομάδας, αλλά και έναν εκ των αγαπημένων αθλητών του κόσμου της ομάδας και του ίδιου του ιδιοκτήτη.



Έτσι λοιπόν, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη τρία χρόνια, με τον Παναθηναϊκό να δένει τον Μήτογλου στο «Telekom Athens Center» μέχρι το καλοκαίρι του 2029!



Ο έμπειρος ψηλός αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό από το 2023, όταν και επέστρεψε από την Αρμάνι Μιλάνο και ενώ κατά το παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του «Επτάστερου» την τετραετία 2017/21.



Με τους «πράσινους» έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα του 2024, πέντε πρωταθλήματα της Stoiximan GBL και τρία Κύπελλα Ελλάδας, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία με το «τριφύλλι» στο στήθος.

