Κόντης: Ο Μπούσης μού έδειξε πόσο με ήθελε - Μου αρέσει το επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην προπονητική πορεία του Χρήστου Κόντη, ο οποίος αποτελεί από το πρωί της Τετάρτης (29/10) τον νέο προπονητή του ΟΦΗ. Λίγο πριν την πρώτη του προπόνηση με τους Κρητικούς, ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στους εκπροσώπους Τύπου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν για εκείνον οι άνθρωποι του συλλόγου.

Παράλληλα, μίλησε για τους στόχους που έχει για την ομάδα του ΟΦΗ μέσα στη σεζόν, αλλά και την ποδοσφαιρική φιλοσοφία που θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ, της μεγαλύτερης ομάδας στην Κρήτη. Πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος να κάνω την πρώτη προπόνηση. Μαζί να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο. Μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό, και θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε στους παίκτες. Να χαίρονται οι παίκτες και εγώ που τους βλέπω, αλλά και οι οπαδοί.



Η δουλειά μας είναι να δούμε τι θα κάνουμε για να ανέβουμε στη βαθμολογία. Να φτιάξουμε μία ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική. Είμαι ένας φιλόδοξος προπονητής. Μαζί με τις φιλοδοξίες της ομάδας να έρθουμε κοντά και να πετύχουμε κάτι σπουδαίο. Θεωρώ ότι αν έρθουν τα αποτελέσματα, αυτά φέρνουν καλή ψυχολογία. Μετά όρεξη. Ξαναλέω, να φτιάξουμε μία ανταγωνιστική ομάδα που της αρέσει το ποδόσφαιρο. Η ομάδα θα αλλάξει τον τρόπο που παίζει. Θα παίζουμε κυρίαρχο ποδόσφαιρο, θα έχουμε κατοχή, υπεροχή. Θέλουμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Θα υπάρχει καθοδήγηση στην προπόνηση.



Η ομάδα πρέπει να είναι στο 5-8. Ο υψηλότερος στόχος είναι η 5η θέση. Όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια από τους παίκτες και από εμάς. Θέλω να πω ότι νιώθω πολύ όμορφα. Οι άνθρωποι του ΟΦΗ με αγκάλιασαν. Μου έδειξαν πόσο με θέλουν. Αυτό με κάνει να νιώθω ότι έχω παραπάνω ευθύνη. Να τους δικαιώσω και να κάνουμε ωραία πράγματα. Εξ αρχής, όταν μιλήσαμε με τον πρόεδρο και μου έδειξε πόσο με ήθελε, μου άρεσε. Ο ΟΦΗ είναι πρόκληση.



Σαν Έλληνας προπονητής θέλω να δείξω αυτό που μπορώ. Ο ΟΦΗ μπορεί να μου το προσφέρει αυτό. Να βάλουμε όλοι μαζί τη δική μας σφραγίδα στην εξέλιξη της ομάδας. Είναι κλισέ αυτό με τη δουλειά, αλλά δεν μου αρέσουν οι μεγάλες δηλώσεις. Μου αρέσει αυτό που κάνω, ζω γι’ αυτό, έχω μία ομάδα παικτών που μπορούν να δώσουν περισσότερα. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο μέσα στο γήπεδο, να συνδυαστεί με καλά αποτελέσματα και να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο.



Εμένα όπως ξαναείπα μου αρέσει το κυρίαρχο ποδόσφαιρο. Να δημιουργούμε ευκαιρίες μέσα από το παιχνίδι. Να έχουμε καλή παρουσία και ανασταλτική λειτουργία, να υπάρχει ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Να τα βγάλουμε αυτά στο επόμενο ματς με τον Αστέρα.



Ο κάθε παίκτης θέλει καθοδήγηση, να του δείξεις τον τρόπο, και το ταλέντο υπάρχει. Η εμπειρία μαζί με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές πρέπει να συνδυαστούν και να δημιουργηθεί ένα σύνολο που θα κερδίζει κάθε Κυριακή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.