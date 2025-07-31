Έσκασε η «βόμβα» με Σεμπάστιαν Παλάσιος στον Λεβαδειακό. Η ομάδα της Βοιωτίας, μετά την οριστική παραμονή του Μπένιαμιν Βέρμπιτς, προχωρά σε μια ακόμη σημαντική προσθήκη κάνοντας δικό του τον πολύπειρο Αργεντινό εξτρέμ ο οποίος για μια τριετία αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό.

Ο «Τούκου» αποχώρησε από την Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι και γύρισε στην πατρίδα του, όπου και αγωνίστηκε με την Ταγιέρες, από την οποία ωστόσο αποχώρησε πρόωρα στα τέλη του Ιουνίου του 2025.

Έτσι ο Λεβαδειακός, θέλοντας να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν και να κάνει το βήμα παραπάνω, εκμεταλλεύτηκε τη συνθήκη. Μάλιστα ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιο του με τη νέα του ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Πλέον η μοναδική εκκρεμότητα που έχει απομείνει είναι η ανακοίνωση η οποία πλέον είναι θέμα ωρών, με τον Παλάσιος να αναμένεται στη χώρα μας άμεσα προκειμένου να ενσωματωθεί στο έμψυχο δυναμικό του Νίκου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.