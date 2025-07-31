Σε μια μεγάλη κίνηση προχωρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος στέλνει παράλληλα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Ανδρέα Λάνα.

Πρόκειται για ένα ακόμη πρότζεκτ του συλλόγου, όντας ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει όλα τα φόντα να ακολουθήσει τον δρόμο των Κωστούλα, Μουζακίτη, αλλά και πιο πρόσφατα των Πνευμονίδη, Λιατσικούρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο διευθυντής των ακαδημιών του Ολυμπιακού, Ζοσέ Ανιγκό, το πήρε πάνω του και με τους κατάλληλους χειρισμούς κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση του 17χρονου χαφ. Όλα αυτά και ενώ ο Ανδρέας Λάνα είχε δεχτεί τις περασμένες εβδομάδες έντονο πρέσινγκ τόσο από την Περούτζια, όσο και από τη Φιορεντίνα οι οποίες είχαν κυκλώσει το όνομά του μετά τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Euro Κ17.

Ιδιαίτερα η Περούτζια ήθελε να ενσωματώσει τον νεαρό μεσο στην ανδρική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη Serie C και έχει ως στόχο την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Τόσο ο προπονητής, Βιτσέντσο Καντζελόσι, όσο και ο CEO και πρώην αθλητικός διευθυντής της Νάπολι, Μάουρο Μελούσο, είχαν σφαιρική γνώμη για τον Λάνα και επιθυμούσαν διακαώς την απόκτησή του. Όσον αφορά τους «βιόλα», το πλάνο τους ήταν να τον ενσωματώσουν στους νέους, ώστε να δουν την εξέλιξή του.

Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός με τους χειρισμούς του Ανιγκό έδειξε στον ποδοσφαιριστή το πόσο θέλει να τον κρατήσει. Την ίδια ώρα, η θετική απάντηση του Αλβανού χαφ, με ελληνική υπηκοότητα, αποτελεί ακόμη ένα μήνυμα των Πειραιωτών προς την αγορά. Δείχνουν πως οι ακαδημίες τους και ο τρόπος δουλειάς τους σε αυτές έχει πάει σε… άλλο επίπεδο, με το μοντέλο να λειτουργεί όπως αυτό των μεγαλύτερων clubs.

Ο Λάνα είναι γεννημένος τον Ιανουάριο του 2008. Διεθνής με τις μικρές της εθνικής Αλβανίας, αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του άξονα. Κυρίως ως 6 και 8, αλλά μπορεί να παίξει και στο «10», έχοντας την τεχνική κατάρτιση για να το υποστηρίξει. Μάλιστα, παρά το νεαρό της ηλικίας του είχε συμπεριληφθεί και στην αποστολή του αγώνα με την Ζάλτσμπουργκ για το Youth League την περασμένη σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.