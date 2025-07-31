Σε ένα από τα μεγαλύτερα deal του καλοκαιριού προχώρησε σήμερα η Γαλατασαράι ανακοινώνοντας την απόκτηση του επιθετικού Βίκτορ Όσιμεν από την Νάπολι έναντι 75 εκατ. ευρώ.

Οι υπογραφές έπεσαν και ο Βίκτορ Οσιμέν ανήκει πλέον και επίσημα στην τουρκική ομάδα, όπως ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια της Super Lig την Πέμπτη.

Πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Η μεταγραφή του Όσιμεν κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει η Φενέρμπαχτσε, όταν υπέγραψε τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι από τη Σεβίλλη με πενταετές συμβόλαιο έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

