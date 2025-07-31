Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας μάλιστα και την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του, ο 28χρονος εξτρέμ έκανε τις πρώτες δηλώσεις του φορώντας τα ερυθρόλευκα, τονίζοντας ότι δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να απαντήσει θετικά στην πρόταση των Πειραιωτών και προσθέτοντας ότι η φιλοσοφία του ταιριάζει απόλυτα με εκείνη του νέου του προπονητή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν μία πολύ όμορφη υποδοχή. Γνώρισα τον αθλητικό διευθυντή, τον Ντάρκο, όπως και το προσωπικό της ομάδας. Ήταν πολύ όμορφο και είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ.

Γνώριζα από πριν για τους υπέροχους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που είναι πολύ παθιασμένοι, για το πολύ όμορφο γήπεδο. Έχω δει φωτογραφίες και βίντεο που το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο.

Αυτό που ακολούθησε ήταν να δεχτώ την πρόταση του Ολυμπιακού, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ήθελα να έρθω και να γίνω μέρος αυτής της ιστορίας.

Μου δίνει μεγάλο κίνητρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάντα να κερδίζει, γιατί κι εγώ είμαι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει πάντα να νικά. Θέλω να κερδίσω πολλούς τίτλους με τον Ολυμπιακό, να γίνω μέλος αυτού του συλλόγου κι αυτής της υπέροχης κοινωνίας του Ολυμπιακού και της Ελλάδας.

Έχω δει τον τελικό του Conference του Ολυμπιακού και εντυπωσιάστηκα. Είδα μία ομάδα που τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο, που πάλεψε μέχρι το τέλος και που κατάφερε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Χάρηκα πολύ για τον Ολυμπιακό.

Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα αγάπης που μου στέλνουν στα social media. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να φορέσω αυτή την υπέροχη φανέλα, να κερδίσω πολλούς τίτλους και να κάνω μία πολύ καλή σεζόν με τίτλους και με μάχες μέχρι το τέλος.

Σήμερα γνώρισα τους συμπαίκτες μου και τον προπονητή μου. Η δουλειά του ταιριάζει πολύ με τη δική μου φιλοσοφία, του νικητή. Πιστεύω ότι θα ταιριάξω πολύ μαζί του και με τους συμπαίκτες μου.

Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σήμερα έκανα την πρώτη μου προπόνηση με την ομάδα. Μου άρεσε πολύ, ήταν μία πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Είμαι εδώ για να συνεισφέρω.

Θέλω να κερδίσω τίτλους και πολλά πράγματα με τον Ολυμπιακό».

