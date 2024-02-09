Παναθηναϊκός: Η απόδειξη ότι ο Τερίμ είναι έτοιμος για τα play–offs

Ο coach Τερίμ έβγαλε έναν πολύ δύσκολο μήνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού με συνεχή ντέρμπι. Έχασε στην Τούμπα, κέρδισε τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα , έφερε ισοπαλία στην “OPAP ARENA”, ενώ στο Κύπελλο Ελλάδος απέκλεισε τον Ολυμπιακό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” στην διαδικασία των πέναλτι. Για να συμβούν όλα αυτά όμως, πέρασε από κύματα η ψυχολογία των οπαδών του Παναθηναϊκού. Από το “άδειασμα” στην ήττα από τον ΠΑΟΚ, στην “αναθεώρηση” στον επαναληπτικό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και την “πίστη” στην εύκολη νίκη με τον Ολυμπιακό. Ο Φατίχ Τερίμ, έχει μάθει πλέον την ομάδα του, κατασταλάζει σε πρόσωπα και σε πλάνο παιχνιδιού και το μέλλον αφήνει αισιόδοξη νότα. Παναθηναϊκός: Ο Τερίμ είναι έτοιμος για τα play–offs

Πηγή: skai.gr

