Ταπεινώθηκαν στο Μιλγούοκι η Μπακς! Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κινείται σε ρηχά νερά και τον Κράουντερ να προσπαθεί στο σκοράρισμα, τα «ελάφια» ηττήθηκαν 129-105, από τους Τίμπεργουλβς.



Στο 33-19 έπεσαν οι Μπακς που μετρούν πέντε νίκες στα τελευταία έξι ματς και αναζητούν αγωνιστική ανάκαμψη. Πάλεψε, αλλά ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους ο Γιάννης που μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε επτά ασίστ.

Από την άλλη πλευρά οι Τίμπεργουλβς, που ανέβηκαν στο 36-16 είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Έντουαρντς που σκόραρε 26 πόντους, την στιγμή που Τάουνς με 19, Γκομπέρ με 16 και Κόνλι με 18 βοήθησαν τα μέγιστα σε αυτή τη νίκη.



Τα δωδεκάλεπτα: 26-30, 53-63, 75-102, 105-129



Μπακς (Ντοκ Ρίβερς): Κράουντερ 21 (4/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γιάννης Αντετοκούνμπο 17, Λόπεζ 12 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Μπίσλι 3 (0/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνατον 9 (1 τρίποντο, 9 ασίστ), Πόρτις 12 (5/10 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζάκσον, Γκριν 27 (7/8 τρίποντα), Μπότσαμπ 2, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2



Τίμπεργουλβς (Κρις Φιντς): ΜακΝτάνιελς 8 (2), Τάουνς 19 (4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκομπέρ 16 (8/9 δίποντα, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Έντουαρντς 26 (4 τρίποντα, 9 ασίστ), Κόνλι 18 (6/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Αλεξάντερ-Γουόκερ 7 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Άντερσον 8 (5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ριντ 17 (2), Μινότ 5 (1), Μουρ, Νιξ 3 (1), Γκάρζα, Μίλερ 2



Ψυχή πρωταθλητή στο Λος Άντζελες, έβγαλαν οι Νάγκετς! Η ομάδα του Ντένβερ, πάτησε τους Λέικες με τους Γιόκιτς και Μάρεϊ να έχουν μαζί 53 πόντους οδηγώντας τους Νάγκετς σε νίκη 114-106.



Συγκίνηση στο «Staples Center», με τους Λέικερς να αποκαλύπτουν το αγάλμα του σπουδαίου Κόμπι Μπράιαντ.



Ο Τζαμαλ Μάρεϊ με 29 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με τον Μάικλ Πόρτερ να προσθέτει 27 πόντους και τον Νίκολα Γιόκιτς 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ.



Για τους Λέικερς, ο Άντονι Ντέιβις είχε 32 πόντους, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς 25 πόντους και ο Όστιν Ριβς 15 πόντους και 10 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.