Οργισμένος με Βινίσιους ο Φεράν Τόρες: «Θα τον χαστουκίσω, το ορκίζομαι»

Το ισπανικό Σούπερ Καπ πανηγύρισε η Ρεάλ Μαδρίτης στη Σαουδική Αραβία, επικρατώντας στο Clasico με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα, έχοντας σε εκπληκτική μέρα τον Βινίσιους που σημείωσε χατ τρικ.

Ωστόσο, σε ένα ακόμη ντέρμπι των δυο ομάδες η ένταση ανέβηκε αρκετά, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να… πρωταγωνιστεί και εκεί, κάνοντας κάποιες άσεμνες χειρονομίες προς την πλευρά των παικτών των «μπλαουγκράνα».

Κάτι τέτοιο δεν άρεσε καθόλου στον Φεράν Τόρες, που ήταν έξαλλος κατά τη στιγμή της αλλαγής του στον τελικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πλάνα που κατέγραψε η Movistar, ο Ισπανός ανέφερε: «Ο Βινίσιους κάνει ανοησίες μέσα στο γήπεδο. Μια από αυτές τις μέρες θα του δώσω ένα χαστούκι, το ορκίζομαι. Αν μου πει κάτι, θα του δώσω τέτοιο χαστούκι που θα τον σπάσω».

Παρόλα αυτά, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της «βασίλισσας» αναγνώρισε την κακή του συμπεριφορά, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν είμαι άγιος. Μιλάω πάρα πολύ και επίσης κάνω πράγματα που δεν θα έπρεπε».

