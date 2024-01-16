Το να απολύεσαι από τη δουλειά σου δεν είναι καλή εξέλιξη. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων είναι πρόβλημα μεγάλο.

Όχι όμως για τον Ζοσέ Μουρίνιο! Παράλληλα με το πλούσιο παλμαρέ του σε τίτλους, ο Πορτογάλος τεχνικός διατηρεί ένα εντυπωσιακό σερί και σε… αποζημιώσεις.

Πέρα λοιπόν από τη δουλειά και τις επιτυχίες του, έχει κερδίσει ένα ιλιγγιώδες ποσό και με τα λεφτά που τον πληρώνουν για ν’ αποχωρήσει.

Συγκεκριμένα ο «Special One» (που αποκαλείται πλέον και «Sacked One») αποζημιώθηκε δυο φορές από την Τσέλσι:

Με 30 εκατ. ευρώ το 2007 και με 9,6 εκατ. ευρώ όταν απολύθηκε ξανά το 2015.

Αποκόμισε 19 εκατ. ευρώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης και άλλα 23 εκατ. ευρώ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν αποδεσμεύτηκε το 2018.

Η αποχώρησή του από την Τότεναμ στοίχισε στα «σπιρούνια» αποζημίωση 17 εκατ. ευρώ.

Και η τωρινή απόλυσή του από τη Ρόμα (με την οποία είχε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν) θα φέρει στην τσέπη του 3,5 εκατ. ευρώ.

Κάτι που σημαίνει ότι έχει πληρωθεί συνολικά 92 εκατ. ευρώ (!) για να φύγει πρόωρα από ομάδες που προπονούσε και είναι μακράν ο πρώτος στη λίστα των… αποζημιώσεων (με τον δεύτερο Αντόνιο Κόντε να μετράει 42 εκατ. ευρώ).

