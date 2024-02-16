Με τρεις μήνες απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια και 12.000 ευρώ πρόστιμο τιμώρησε το Πειθαρχικό Όργανό της Σούπερ Λίγκας τον Αχιλλέα Μπέο για την αποβολή του στο παιχνίδι του Βόλου με την Κηφισιά και όσα γράφηκαν στο φύλλο αγώνα.



Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η υπόθεση για την ρατσιστική επίθεση στον Ανδρέα Τετέι από τον Αχιλλέα Μπέο πήρε αναβολή για την επόμενη Πέμπτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.