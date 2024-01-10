«Το Ντουμπάι θα έχει ομάδα στην Ευρωλίγκα από τη νέα σεζόν

Με σημερινό της δημοσίευμα, η «Mundo Deportivo» έρχεται να ρίξει «βόμβα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλάζοντας για πάντα τον χάρτη της Ευρωλίγκας όπως την ξέραμε μέχρι τώρα!

Όπως αποκαλύπτει το ισπανικό Μέσο, έχει παρθεί ήδη η απόφαση το Ντουμπάι να αποκτήσει τη δικιά του ομάδα στην Euroleague από τη νέα σεζόν!

Οι σκέψεις για είσοδο ομάδας από την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση υπήρχε εδώ και καιρό στις τάξεις των μετόχων της Ευρωλίγκας, και πλέον φαίνεται πως όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία ώστε να μπει για τα καλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το Ντουμπάι!

Μάλιστα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, η διαπραγματευτική επιτροπή της Euroleague, που αποτελείται από εκπροσώπους του Παναθηναϊκού AKTOR, της Μπάγερν Μονάχου, της Μπαρτσελόνα και της Φενέρμπαχτσε , είναι εκείνοι που εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό, με τη συνάντηση των 13 ομάδων μετόχων της Ευρωλίγκας που είναι προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο, να κρίνει εν πολλοίς την έκβαση της υπόθεσης.

Μια συμφωνία που αναμένεται να γεμίσει τα ταμεία της διοργάνωσης, με τους Άραβες να είναι διατεθειμένοι να ρίξουν 150 εκατομμύρια ευρώ στα επόμενα έξι χρόνια! Μάλιστα, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει πως ο κάθε ένας από τους 13 μετόχους της Ευρωλίγκας θα εισπράττει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια, δίνοντας έτσι μια τεράστια οικονομική «ένεση» στις ομάδες!

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του Ντουμπάι ζήτησαν τη διεξαγωγή δύο Final Four στα ΗΑΕ, με την Ευρωλίγκα να απορρίπτει την πρόταση αυτή, και πλέον να προκρίνεται η ιδέα ενός τουρνουά σαν το Super Cup, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων.

Βέβαια, αξίζει να τονιστεί πως η ομάδα από το Ντουμπάι θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις για την ένταξή της, ώστε να μην αλλοιώσει την ταυτότητα της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, θα έχει κάποιους περιορισμούς στο οικονομικό κομμάτι, ώστε να μην «τινάξει» την αγορά, ενώ, κατά πάσα πιθανότητα, η εν λόγω ομάδα θα συμμετάσχει στην Αδριατική Λίγκα, ώστε να διατηρεί έναν αγωνιστικό ρυθμό σε ευρωπαϊκό περιβάλλον με σοβαρό ανταγωνισμό.

