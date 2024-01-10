Κύπελλο: Με υπογραφή Κωνσταντέλια και Σβαμπ... σβηστά στους «8» ο ΠΑΟΚ

Με τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει ένα απίθανο γκολ στο 17' και τον Σβαμπ να κάνει το 2-0 στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ πέρασε από τον Βόλο και τσέκαρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Άνχελ Λόπεθ προχώρησε σε αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμεν ο ματς, παρατάσοντας τον Βόλο με σύστημα 4-4-1-1. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Κόβατς, έχοντας μπροστά του στην τετράδα της άμυνας τους Ασλανίδη, Καλογερόπουλο, Σιέλη και Κίτσο. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Γκλάβιτσιτς, Τρουιγιέ, Ντέλετιτς και Καραγιάννης, με τους Μπερτόλιο και Γκαρσία να παίζουν στην κορυφή της επίθεσης, με τον δεύτερο λίγο πιο μπροστά.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του. Κάτω από την εστία ξεκίνησε ο Ζίβκοβιτς, με τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Ράφα Σοάρες να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ βρέθηκαν οι Σβαμπ και Τσιγγάρας, με τους Ντεσπότοφ, Μάρκος Αντόνιο και Κωνσταντέλια να αποτελούν την τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού αποφασισμένος να βρει ένα γρήγορο γκολ και να απλοποιήσει την υπόθεση πρόκρισης, επιβάλλοντας από το πρώτο κιόλας λεπτό τον δικό του ρυθμό. Μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, οι Θεσσαλονικείς έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην αντίπαλη περιοχή, με το διαγώνιο συρτό σουτ του Τόμας να μην ανησυχεί τον Κόβατς.

Από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, ο «δικέφαλος του βορρά» έδειξε μεγάλη διάθεση να παίξει από την αριστερή του πτέρυγα, με τους Ράφα Σοάρες και Κωνσταντέλια να είναι αρκετά δραστήριοι στο πρώτο 45λεπτο. Ο πρώτος μάλιστα, απείλησε στο 10ο λεπτό με δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια.

Τελικώς, λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα στο 17', ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην τρίτη φάση του στο ματς. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αναπτύχθηκε ωραία από τα αριστερά, ο Κωνσταντέλιας κουβάλησε την μπάλα αρκετά μέτρα, συνέκλινε προς το κέντρο και με ένα αριστουργηματικό φαλτσαριστό σουτ, έστειλε την μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι» του Κόβατς για το 0-1!

Από το 20λεπτο και μετά, ο Βόλος κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, με το παιχνίδι να γίνεται σκληρό, με αρκετές μάχες στον χώρο του κέντρου και πολλά μαρκαρίσματα στα όρια του φάουλ, με τον διαιτητή, Μαλούτα, πάντως να αφήνει το ματς να συνεχιστεί. Κάποια λάθη του ΠΑΟΚ, επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πατήσουν έξω από την αντίπαλη περιοχή, χωρίς ωστόσο κάτι το αξιόλογο. Στο 29’, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου, με τους Ράφα Σοάρες και Τόμας να συνεργάζονται ωραία, και τον δεύτερο να πιάνει ένα δυνατό σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του ημιχρόνου, αφού στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους οι δύο ομάδες αναλώθηκαν πιο πολύ σε μάχες στη μεσαία γραμμή.

Με τον ίδιο ρυθμό που ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε και το δεύτερο 45λεπτο, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια μικρή υπεροχή, ελέγχοντας και την κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς ωστόσο κάτι το ιδιαίτερο στα πρώτα λεπτά. Στο 52', ο «δικέφαλος του βορρά» διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε χέρι του Καλογερόπουλου από τη σέντρα του Σοάρες, με τον διαιτητή, Μαλούτα, και τον VARιστα, Βεργέτη, να μην δίνουν την παράβαση.

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει κακό και αργό ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζεται το αποτέλεσμα και τον Βόλο να αδυνατεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση. Η είσοδος του Κόμπα στο 63', άλλαξε την εικόνα των γηπεδούχων, οι οποίοι και απείλησαν τέσσερα λεπτά αργότερα με το κοντινό σουτ του Αργεντινού να βγάζει με τα πόδια σε κόρνερ ο Ζίβκοβιτς, στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου. Δευτερόλεπτα αργότερα και μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Βόλος άγγιξε το γκολ με το σουτ του Καραγιάννη έπειτα από φάση διαρκείας, να βρίσκει σε σώμα αμυντικού και να βγαίνει εκτός.

Και ενώ η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ έδειχνε πως είχε πάρει το μομέντουμ του αγώνα και πίεζε για την ισοφάριση, ο ΠΑΟΚ χτύπησε στην πρώτη του ουσιαστικά ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, κάνοντας το 2-0 και κλειδώνοντας τη νίκη. Συγκεκριμένα, στο 73', ο Σάστρε έκανε το γύρισμα από τα δεξιά πάνω στην τελική γραμμή, ο Κωνσταντέλιας έπιασε το σουτ από πλεονεκτική θέση, με την μπάλα να κοντράρει και τον Σβαμπ να έρχεται να πάρει το ριμπάουντ, στέλνοντάς την με συρτό πλασέ στα δίχτυα του Βόλου.

