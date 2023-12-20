Βόλος-Παναθηναϊκός: Ψάχνουν νίκη… βάλσαμο για να κάνουν καλές γιορτές οι «πράσινοι»

Τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2023 για Βόλο και Παναθηναϊκό, που κοντράρονται στις 19:00 (Cosmote Sport 1 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε καλό φεγγάρι και προέρχονται από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, με τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη, 2-1, επί της Λαμίας να αποτελεί το τελευταίο δείγμα γραφής.

Από την άλλη, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη για θετικό αποτέλεσμα.

Βλέπετε, τον αποκλεισμό από τη Μακάμπι Χάιφα στην Ευρώπη ακολούθησε η εκτός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο, που έριξε από την κορυφή την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως το διπλό αποτελεί μονόδρομο για τους φιλοξενούμενους, που στα τελευταία πέντε ματς εντός κι εκτός συνόρων έχουν μετρήσει μία μόλις νίκη και τέσσερις ήττες!

Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν και στα πέντε τελευταία εκτός έδρας ματς, με τον Βόλο από την άλλη να είναι αήττητος από τις 11 Νοεμβρίου εντός έδρας.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά ζητήματα, ο Άνχελ Λόπεθ πορεύεται δίχως τους Λούνα, Μπαριέντος, Σιαμπάνη και Παπαδόπουλο, την ώρα που ούτε ο, δανεικός από τον Παναθηναϊκό, Τρουιγέ, υπολογίζεται.

Ο δε Γιοβάνοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους Χουάνκαρ, Βαγιαννίδη, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Βέρμπιτς, Πάλμερ-Μπράουν και Μάγκνουσον.

Υπενθυμίζεται ότι το "τριφύλλι" είχε επικρατήσει 3-0 στο ματς του Α' γύρου, ενώ έχει συνολικά 6-1-0 στα τελευταία ματς ενάντια στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Οι αποστολές

Βόλος: Κόστιτς, Καλαμπούκας, Άλχο, Σιέλης, Ασλανίδης, Καλογερόπουλος, Καραγιάννης, Μεταξάς, Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς, Τάχατος, Μπερτόγλιο, Κόμπα, Ενγκίν, Κορνέ, Γκαρσία, Μωραΐτης, Ντέλετιτς, Κίτσος, Μύγας

Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ρούμπεν, Ζέκα, Κλέινχεϊσλερ, Μπερνάρ, Μαντσίνι, Τσόκαϊ, Αϊτόρ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Γερεμέγεφ

Οι πιθανές ενδεκάδες

Βόλος: Κόστιτς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Μύγας, Γκλάβτσιτς, Τσοκάνης, Ντέλετιτς, Μωραΐτης, Κόμπα, Γκαρσία

Παναθηναϊκός: Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν, Βιλένα, Μπερνάρ, Παλάσιος, Μαντσίνι, Ιωαννίδης

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Δημητριάδης, Απτόσογλου

4ος: Τσιάρας

VAR: Τσαγκαράκης, Σινιοράκης

