«Είναι Πρωταπριλιά, αλλά είναι και αλήθεια»: Επίσημη η «βόμβα» Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ στον ΠΑΟΚ

Έσκασε η «βόμβα», Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ στον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» μετά τη συμφωνία με τον πρώην παίκτη των Ρόκετς και των Καβαλίερς,, επισημοποίησε την απόκτηση του ως το τέλος της σεζόν, καλωσορίζοντας τον παράλληλα στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια σπουδαία προσθήκη στο «ασπρόμαυρο» ρόστερ η οποία θα βοηθήσει την ομάδα στην κατάληψη της 7ης θέσης στη Stoiximan Basket League.

O 23χρονος γκαρντ (1,93μ.), νούμερο 30 στο ντραφτ του 2019, έπαιξε σε Καβαλίερς και Ρόκετς μετρώντας 15,3 πόντους, 5 ασίστ, 4,3 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα σε 30,2 λεπτά κατά μέσο όρο σε 196 εμφανίσεις. Μάλιστα, πέρσι σε 59 εμφανίσεις με το Χιούστον έκανε την καλύτερη σεζόν του μετρώντας 19,2 πόντους, 5,7 ασίστ, 5,3 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα σε 34,3 λεπτά ανά αγώνα.

H άφιξη του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα, πιθανότατα και την Τρίτη (2/4) προκειμένου να πιάσει άμεσα δουλειά και να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.